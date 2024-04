Pet stvari po kojima ćemo pamtiti WRC Croatia Rally 2024!

Opet se ključan preokret dogodio na brzincu od Zagorskih Sela do Kumrovca, ali ovaj put u prvom krugu vožnje uskim zagorskim cestama. Naime, tad se dogodilo izlijetanje sa staze dvojice vodećih, Neuvillea i Evansa, što je iskoristio Sebastien Ogier koji je zgrabio vodstvo i više ga nije ispuštao do samog kraja. Rasplet je to koji se nije dao nagovijestiti nakon dvije trećine odrađenih brzinskih ispita, no u Hrvatskoj se nikad ništa ne događa prema očekivanim prognozama!