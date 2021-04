Sedam WRC zanimljivosti koje nam uoči Croatia Rallyja otkriva Viliam Prodan

Na Croatia Rallyju imamo brzince od 25 kilometara. To ne možeš zapamtiti nikako! Plan je posnimiti brzinac i zapamtiti kritične točke. Svaki brzinac ima 5 do 10 kritičnih točaka, odnosno opasnih mjesta ili nekakvih sela koja su ti orijentir u datom trenutku. Vozač zapamti nešto, ali ne može zapamtiti sve. Ali, ako zapamtiš 10%, to je već dovoljno za snalaženje, a za ostalo ti je tu suvozač.

Vilim Prodan