Kako gledati WRC – priručnik za početnike!

WRC kalendar sastoji se od 13 različitih relija, a četvrta stanica je u Hrvatskoj, gdje reli elita dolazi već treću godinu u nizu. Utrkivanje se odvija od petka od nedjelje, s četvrtkom kao zagrijavanjem, a evo kako to izgleda jednom kad reli jurilice jurnu na stazu...

Ako misliš da je WRC poput Formule 1 i MotoGP-a, onda se varaš! Ne, ovdje se ne vozi u krug na svima dobro poznatim stazama, nego postoje brzinci po običnim cestama od točke A do točke B, a cilj vozača je što brže prevaliti osmišljenu stazu.

WRC vozači ne izlaze svi zajedno na cestu, jer bi na uskim i izazovnim stazama izbio potpuni kaos. Startaju u razmaku od dvije do tri minute i svatko ima stazu za sebe, ali povremeno se ipak dogodi da jedan relijaš dostigne drugog pa zna biti incidenata, jer pretjecanje nije jednostavno izvesti.

U Svjetskom reli prvenstvu prvi na stazu na brzincima izlaze vozači najjače Rally1 klase, a onda svi ostali. U petak se vozi prema poretku u prvenstvu. To znači da lider starta prvi pa zatim svi ostali prema aktualnoj ljestvici.

Na asfaltu je to prednost u Hrvatskoj, jer je staza manje blatnjava prvom vozaču koji njome prolazi, dok je na makadamu situacija sasvim suprotna i dobro dođe da ti netko očisti stazu ispred tebe. U subotu i nedjelju vozi se obrnutim poretkom. To znači da lider relija starta zadnji.

Ukupno ima oko 300 kilometara brzinskih ispita na svakom reliju, ali vozači zapravo prođu više od 1000 kilometara u tri dana, jer se moraju prometnicama odvesti do starta sljedećeg brzinca, pazeći da voze prema prometnim pravilima.

Brzinci se ponavljaju pa se dvaput vozi istom rutom. To znači da je zapravo 10 različitih brzinskih ispita u Hrvatskoj i svi se dvaput ponavljaju. Ne, drugi put se ne vozi u suprotnom smjeru, što zvuči zabavno, ali blato i komadi guma naneseni pri prvom krugu utrkivanja učinili bi takvu stazu prilično nesigurnom.

U cijeloj priči važnu ulogu igraju i gume. Vozači imaju na raspolaganju različite tipove guma, mekše koje su brze, ali se i brzo troše, kao i tvrde koje su malo sporije, ali duže traju. Tu su i gume s utorima za kišu, kao i one s čavlima za snijeg.

Ono po čemu je poseban WRC su dodatni bodovi koji se dijele vozačima zadnjeg dana relija. To će učiniti jurnjavu Hrvatskim Zagorjem ovog vikenda u Hrvatskoj posebno uzbudljivom, kad će najbolji relijaši svijeta između ostalog juriti i oko Trakošćana.

