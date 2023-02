Briljantni Tänak u Švedskoj okrenuo WRC naglavačke!

Istina je, Svjetsko reli prvenstvo ponudilo nam je na sjeveru Europe neočekivani scenarij i potpuni preokret u odnosu na ono što smo vidjeli u siječnju u monegaškim brdima. Osjetio je to Kalle Rovanperä, aktualni svjetski prvak od kojeg se očekivalo da preuzme vodstvo u ukupnom poretku i drži ga barem do Hrvatske. No, nije uspio ponoviti pobjedu od prošle godine pa čak niti se naći na pobjedničkom postolju.