Pet stvari koje nas je naučio snježni WRC u Švedskoj!

WRC je ove sezone potpuno nepredvidiv! Potvrdila je to druga utrka, održana oko grada Umea u istočnom dijelu Švedske. Snijeg, led, skokovi i vrlo brzi zavoji. Gotovo da nije bilo vozača koji nije imao problema na izazovnim brzincima kroz tri dana utrkivanja. Veliki uspjeh je bio uopće dolazak do cilja.

WRC je ove sezone potpuno nepredvidiv! Potvrdila je to druga utrka, održana oko grada Umea u istočnom dijelu Švedske. Snijeg, led, skokovi i vrlo brzi zavoji. Gotovo da nije bilo vozača koji nije imao problema na izazovnim brzincima kroz tri dana utrkivanja. Veliki uspjeh je bio uopće dolazak do cilja.

WRC je ove sezone potpuno nepredvidiv! Potvrdila je to druga utrka, održana oko grada Umea u istočnom dijelu Švedske. Snijeg, led, skokovi i vrlo brzi zavoji. Gotovo da nije bilo vozača koji nije imao problema na izazovnim brzincima kroz tri dana utrkivanja. Veliki uspjeh je bio uopće dolazak do cilja.

Nagrada je stigla ovog vikenda u Švedskoj, kad je Lappi s uvjerljivom prednošću stigao do drugog trijumfa u karijeri. Hyundai je čini se donio odličnu odluku što ga je zadržao u svojim redovima i ako nastavi u istom stilu, ovo bi mogla biti najbolja sezona u karijeri sjajnog finskog vozača.

Nagrada je stigla ovog vikenda u Švedskoj, kad je Lappi s uvjerljivom prednošću stigao do drugog trijumfa u karijeri. Hyundai je čini se donio odličnu odluku što ga je zadržao u svojim redovima i ako nastavi u istom stilu, ovo bi mogla biti najbolja sezona u karijeri sjajnog finskog vozača.

Nagrada je stigla ovog vikenda u Švedskoj, kad je Lappi s uvjerljivom prednošću stigao do drugog trijumfa u karijeri. Hyundai je čini se donio odličnu odluku što ga je zadržao u svojim redovima i ako nastavi u istom stilu, ovo bi mogla biti najbolja sezona u karijeri sjajnog finskog vozača.

Osjećaj je odličan. Dugo sam ganjao ovu pobjedu. Moram se zahvaliti ekipi koja je vjerovala u mene i zadržala me, unatoč slabijim rezultatima u drugom dijelu prošle sezone.

Osjećaj je odličan. Dugo sam ganjao ovu pobjedu. Moram se zahvaliti ekipi koja je vjerovala u mene i zadržala me, unatoč slabijim rezultatima u drugom dijelu prošle sezone.

Osjećaj je odličan. Dugo sam ganjao ovu pobjedu. Moram se zahvaliti ekipi koja je vjerovala u mene i zadržala me, unatoč slabijim rezultatima u drugom dijelu prošle sezone.

U subotu je daroviti 28-godišnjak dogurao sve do drugog mjesta, da bi na kraju završio treći, što mu je najbolji rezultat u karijeri. Podsjetimo, Fourmaux je debitirao u najjačoj Rally1 klasi 2021. godine u Hrvatskoj, petim mjestom. Bivši juniorski prvak svijeta sada pokazuje da je spreman za najviše domete. Treći je u ukupnom poretku, a njegovom M-Sport Fordu itekako je trebao jedan dobar rezultat na početku nove sezone.

U subotu je daroviti 28-godišnjak dogurao sve do drugog mjesta, da bi na kraju završio treći, što mu je najbolji rezultat u karijeri. Podsjetimo, Fourmaux je debitirao u najjačoj Rally1 klasi 2021. godine u Hrvatskoj, petim mjestom. Bivši juniorski prvak svijeta sada pokazuje da je spreman za najviše domete. Treći je u ukupnom poretku, a njegovom M-Sport Fordu itekako je trebao jedan dobar rezultat na početku nove sezone.

U subotu je daroviti 28-godišnjak dogurao sve do drugog mjesta, da bi na kraju završio treći, što mu je najbolji rezultat u karijeri. Podsjetimo, Fourmaux je debitirao u najjačoj Rally1 klasi 2021. godine u Hrvatskoj, petim mjestom. Bivši juniorski prvak svijeta sada pokazuje da je spreman za najviše domete. Treći je u ukupnom poretku, a njegovom M-Sport Fordu itekako je trebao jedan dobar rezultat na početku nove sezone.

Iza nas su dvije teške sezone. No, nikad nismo bili spremni odustati i zato je ovo osvojeno postolje tako posebno.

Iza nas su dvije teške sezone. No, nikad nismo bili spremni odustati i zato je ovo osvojeno postolje tako posebno.

Iza nas su dvije teške sezone. No, nikad nismo bili spremni odustati i zato je ovo osvojeno postolje tako posebno.

U sezoni u kojoj Kalle Rovanperä i Sebastien Ogier nisu kandidati za naslov prvaka, teško je predvidjeti tko će osvojiti titulu. No, dva glavna kandidata svakako su Thierry Neuville i Elfyn Evans.

U sezoni u kojoj Kalle Rovanperä i Sebastien Ogier nisu kandidati za naslov prvaka, teško je predvidjeti tko će osvojiti titulu. No, dva glavna kandidata svakako su Thierry Neuville i Elfyn Evans.

U sezoni u kojoj Kalle Rovanperä i Sebastien Ogier nisu kandidati za naslov prvaka, teško je predvidjeti tko će osvojiti titulu. No, dva glavna kandidata svakako su Thierry Neuville i Elfyn Evans.

Belgijac je bio nedodirljiv u Monte Carlu na otvaranju sezone, no Velšanin mu je odgovorio impresivnim nastupom i drugim osvojenim mjestom u Švedskoj. Sada ih dijele samo

Belgijac je bio nedodirljiv u Monte Carlu na otvaranju sezone, no Velšanin mu je odgovorio impresivnim nastupom i drugim osvojenim mjestom u Švedskoj. Sada ih dijele samo 3 boda na vrhu poretka. Malotko je spreman u ovom trenutku prognozirati tko će na kraju sezone osvojiti titulu.

Belgijac je bio nedodirljiv u Monte Carlu na otvaranju sezone, no Velšanin mu je odgovorio impresivnim nastupom i drugim osvojenim mjestom u Švedskoj. Sada ih dijele samo 3 boda na vrhu poretka. Malotko je spreman u ovom trenutku prognozirati tko će na kraju sezone osvojiti titulu.

U novoj sezoni WRC je promijenio sustav bodovanja. Sada vozači dobivaju bodove po principu 18-15-13-10-8-6-4-3-2-1, za brzince zaključno do subote. U nedjelju se kreće od nule i bodovi se dijele sedmorici, po principu 7-6-5-4-3-2-1. Tu je i Power Stage, s bodovima 5-4-3-2-1 za najbolju petoricu.

U novoj sezoni WRC je promijenio sustav bodovanja. Sada vozači dobivaju bodove po principu 18-15-13-10-8-6-4-3-2-1, za brzince zaključno do subote. U nedjelju se kreće od nule i bodovi se dijele sedmorici, po principu 7-6-5-4-3-2-1. Tu je i Power Stage, s bodovima 5-4-3-2-1 za najbolju petoricu.

U novoj sezoni WRC je promijenio sustav bodovanja. Sada vozači dobivaju bodove po principu 18-15-13-10-8-6-4-3-2-1, za brzince zaključno do subote. U nedjelju se kreće od nule i bodovi se dijele sedmorici, po principu 7-6-5-4-3-2-1. Tu je i Power Stage, s bodovima 5-4-3-2-1 za najbolju petoricu.

Fanovi relija odmah su shvatili da bi takvo bodovanje moglo dovesti do bizarnosti, ali je u Monte Carlu pobjednik Thierry Neuville osvojio maksimalnih 30 bodova i sve se činilo normalno. Međutim, u Švedskoj je pobjednik Esapekka Lappi osvojio 19 bodova, a drugoplasirani Elfyn Evans 24 boda, zbog boljih rezultata ostvarenih u nedjelju.

Fanovi relija odmah su shvatili da bi takvo bodovanje moglo dovesti do bizarnosti, ali je u Monte Carlu pobjednik Thierry Neuville osvojio maksimalnih 30 bodova i sve se činilo normalno. Međutim, u Švedskoj je pobjednik Esapekka Lappi osvojio 19 bodova, a drugoplasirani Elfyn Evans 24 boda, zbog boljih rezultata ostvarenih u nedjelju.

Fanovi relija odmah su shvatili da bi takvo bodovanje moglo dovesti do bizarnosti, ali je u Monte Carlu pobjednik Thierry Neuville osvojio maksimalnih 30 bodova i sve se činilo normalno. Međutim, u Švedskoj je pobjednik Esapekka Lappi osvojio 19 bodova, a drugoplasirani Elfyn Evans 24 boda, zbog boljih rezultata ostvarenih u nedjelju.