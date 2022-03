Rovanperä po drugi put dolazi u Hrvatsku kao WRC lider!

S 27 godina i 109 dana Colin McRae još uvijek je najmlađi prvak Svjetskog reli prvenstva. Kalle Rovanperä tek je navršio 21 godinu i ima još puno vremena srušiti ovaj rekord, no čini se da namjerava to napraviti već ove sezone!

Svašta se događalo tijekom tri dana utrkivanja po snijegu i ledu. Imali smo čak pet različitih lidera relija, no u subotu je Rovanperä preuzeo vodstvo i više se nije osvrtao nazad pa je nakon 19 odrađenih brzinaca mogao proslaviti svoju treću pobjedu u WRC karijeri.

Nisam mislio da ćemo biti tako dobri, s obzirom na to da smo startali prvi u petak. Ali, automobil je bio fantastičan i ekipa je odradila odličan posao. Sad sam pun samopouzdanja!

Rovanperä je tako trijumfirao na reliju na kojem je njegov tata Harry ostvario svoju jedinu WRC pobjedu 2001. godine, dok je Kalle tad imao samo četiri mjeseca. Bila je to prva pobjeda ove sezone za Toyotu koja čini se ima novog lidera, nakon što je Sebastien Ogier odlučio posvetiti se drugim aktivnostima u svojoj vozačkoj karijeri.

"Ponosni smo i dobro se osjećamo. Vratili smo se u tvorničku momčad i odmah je stigla nagrada u kojoj sad uživamo," rekao je oduševljeni Lappi nakon utrke, koji je tako stigao do osmog postolja u WRC karijeri.

