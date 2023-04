Zadarski Wings for Life World Run je RASPRODAN! Što sad?

Wings for Life World Run ponovno će prve svibanjske nedjelje biti središnji humanitarno-sportski događaj u našoj zemlji, ali i diljem svijeta. Na utrci je već dosad nastupilo više od milijun natjecatelja na šest različitih kontinenata, a zajedno smo uspjeli pretrčati nevjerojatnih 10 milijuna kilometara.

Wings for Life World Run ponovno će prve svibanjske nedjelje biti središnji humanitarno-sportski događaj u našoj zemlji, ali i diljem svijeta. Na utrci je već dosad nastupilo više od milijun natjecatelja na šest različitih kontinenata, a zajedno smo uspjeli pretrčati nevjerojatnih 10 milijuna kilometara.

Wings for Life World Run ponovno će prve svibanjske nedjelje biti središnji humanitarno-sportski događaj u našoj zemlji, ali i diljem svijeta. Na utrci je već dosad nastupilo više od milijun natjecatelja na šest različitih kontinenata, a zajedno smo uspjeli pretrčati nevjerojatnih 10 milijuna kilometara.

Jubilarno deseto izdanje koje se približava definitivno će biti pravi spektakl. To posebno vrijedi za Zadar, gdje će šest i pol tisuća sudionika velikog srca još jednom stvoriti atmosferu za pamćenje i poslati prekrasnu razglednicu naše zemlje u cijeli svijet.

Jubilarno deseto izdanje koje se približava definitivno će biti pravi spektakl. To posebno vrijedi za Zadar, gdje će šest i pol tisuća sudionika velikog srca još jednom stvoriti atmosferu za pamćenje i poslati prekrasnu razglednicu naše zemlje u cijeli svijet.

Jubilarno deseto izdanje koje se približava definitivno će biti pravi spektakl. To posebno vrijedi za Zadar, gdje će šest i pol tisuća sudionika velikog srca još jednom stvoriti atmosferu za pamćenje i poslati prekrasnu razglednicu naše zemlje u cijeli svijet.

Zadarski Wings for Life World Run po običaju je unaprijed rasprodan, ali to ne znači da se više ne možeš prijaviti za utrku i sudjelovati. Dapače, još se uvijek svi stignu uključiti i postići sjajne rezultate uz pomoć mobilne aplikacije, što može biti izuzetno zabavno i uzbudljivo iskustvo, a svakako je korak za sve buduće korake i nada da će ozljede leđne moždine postati stvar prošlosti.

Zadarski Wings for Life World Run po običaju je unaprijed rasprodan, ali to ne znači da se više ne možeš prijaviti za utrku i sudjelovati. Dapače, još se uvijek svi stignu uključiti i postići sjajne rezultate uz pomoć mobilne aplikacije, što može biti izuzetno zabavno i uzbudljivo iskustvo, a svakako je korak za sve buduće korake i nada da će ozljede leđne moždine postati stvar prošlosti.

Zadarski Wings for Life World Run po običaju je unaprijed rasprodan, ali to ne znači da se više ne možeš prijaviti za utrku i sudjelovati. Dapače, još se uvijek svi stignu uključiti i postići sjajne rezultate uz pomoć mobilne aplikacije, što može biti izuzetno zabavno i uzbudljivo iskustvo, a svakako je korak za sve buduće korake i nada da će ozljede leđne moždine postati stvar prošlosti.

Prednosti trčanja uz Wings for Life World Run aplikaciju

Zadarska utrka je posebna, ali uz Wings for Life World Run aplikaciju možeš stvoriti pozitivnu vibru gdje god tebi najbolje odgovara. To znači da možeš sudjelovati u utrci baš na onoj stazi na kojoj i inače postižeš najbolje rezultate, u uvjetima koje smatraš savršenima za trčanje.

Zadarska utrka je posebna, ali uz Wings for Life World Run aplikaciju možeš stvoriti pozitivnu vibru gdje god tebi najbolje odgovara. To znači da možeš sudjelovati u utrci baš na onoj stazi na kojoj i inače postižeš najbolje rezultate, u uvjetima koje smatraš savršenima za trčanje.

Zadarska utrka je posebna, ali uz Wings for Life World Run aplikaciju možeš stvoriti pozitivnu vibru gdje god tebi najbolje odgovara. To znači da možeš sudjelovati u utrci baš na onoj stazi na kojoj i inače postižeš najbolje rezultate, u uvjetima koje smatraš savršenima za trčanje.

Što je najbolje, prijenos utrke koji slušaš je na hrvatskom jeziku i vode ga naši najbolji Wings for Life World Run komentatori. Boris Mirković i Mario Petreković svojim komentarima će te nasmijati i razveseliti, ali i motivirati da izvučeš još pokoji kilometar više.

Što je najbolje, prijenos utrke koji slušaš je na hrvatskom jeziku i vode ga naši najbolji Wings for Life World Run komentatori. Boris Mirković i Mario Petreković svojim komentarima će te nasmijati i razveseliti, ali i motivirati da izvučeš još pokoji kilometar više.

Što je najbolje, prijenos utrke koji slušaš je na hrvatskom jeziku i vode ga naši najbolji Wings for Life World Run komentatori. Boris Mirković i Mario Petreković svojim komentarima će te nasmijati i razveseliti, ali i motivirati da izvučeš još pokoji kilometar više.

Stvori svoj tim i trči za one koji ne mogu

Wings for Life World Run aplikacija također ti omogućuje da se povežeš s prijateljima i zajedno trčite, s ciljem učiniti ozljede leđne moždine izlječivima.

Wings for Life World Run aplikacija također ti omogućuje da se povežeš s prijateljima i zajedno trčite, s ciljem učiniti ozljede leđne moždine izlječivima.

Wings for Life World Run aplikacija također ti omogućuje da se povežeš s prijateljima i zajedno trčite, s ciljem učiniti ozljede leđne moždine izlječivima.

To znači da možeš kreirati svoj Wings for Life World Run tim, u kojeg se mogu uključiti čak i oni tvoji prijatelji koji se nalaze daleko od tebe ili od lokacija na kojima se trče organizirane utrke.

To znači da možeš kreirati svoj Wings for Life World Run tim, u kojeg se mogu uključiti čak i oni tvoji prijatelji koji se nalaze daleko od tebe ili od lokacija na kojima se trče organizirane utrke.

To znači da možeš kreirati svoj Wings for Life World Run tim, u kojeg se mogu uključiti čak i oni tvoji prijatelji koji se nalaze daleko od tebe ili od lokacija na kojima se trče organizirane utrke.

Naravno, uvijek se možete svi okupiti na istom mjestu i zajedno trčati uz Wings for Life World Run aplikaciju, tamo gdje vam najbolje odgovara.

Naravno, uvijek se možete svi okupiti na istom mjestu i zajedno trčati uz Wings for Life World Run aplikaciju, tamo gdje vam najbolje odgovara.

Naravno, uvijek se možete svi okupiti na istom mjestu i zajedno trčati uz Wings for Life World Run aplikaciju, tamo gdje vam najbolje odgovara.