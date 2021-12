10 dolog, amire szívesen emlékszünk 2021-ből

Hol is kezdjük? Kedvenc short trackesünknek megint olyan éve volt, hogy eredményeit csak a teljesség igénye nélkül lehet összeszedni. Mindenképp kiemelkedik közülük a márciusban szerzett világbajnoki cím 1000 méteren. Aztán a nemrég véget ért világkupa-sorozat sem sikerült éppen rosszul: Pekingben és Debrecenben is aranyérem 500 méteren, ami végül összetett elsőséget is ért. Mindezek kvalifikációs versenyek is voltak a februári téli ötkarikás játékokra: természetesen a címvédő váltóval is sikerült abszolválni az akadályt.

