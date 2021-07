11 tipp, hogyan készülj fel egy komoly versenyre

Part of this story

Egy csalódást keltő albstadti 25. hely után, egy héttel később Evie élete legjobbját nyújtotta a Nove Mesto-i versenyen, ahol 5. lett. A siker azóta is tart, ugyanis a leogangi versenyen 6. helyen végzett a kerékpáros.

Sokszor érzem azt a nap végén, hogy “oké, most el kell mennem találkozni a barátaimmal” vagy “el kell mennem úszni egyet”. Ez teljesen normális. Ha egyre inkább eluralkodik rajtunk a nyomás, előbb-utóbb lesz egy pont, amit már nem tudunk elviselni és ezt a pontot szeretném elkerülni, mielőtt még bekövetkezne.

Minden verseny előtt édesanyám küld egy inspiráló idézetet az Instagramon, így mindig van egy-két mondat a fejemben. Ez lehet akár pár szó is, de ezekre a szavakra/mondatokra fókuszálok verseny közben, ezeket ismételem, s így tudnak inspirálni.

Fejben mindig végigmegyek a pályán és leírom, hogy mit hogyan fogok csinálni. Ha ezt nem csinálnám meg, sokkal idegesebb lennék a verseny napján, nem érezném magam felkészültnek, nem ismerném a pálya apró részleteit. Számomra az is fontos, hogy a pozitív dolgok mellett a rossz dolgokat is elképzeljem, hogy az adott helyzetet akkor megfelelően tudjam kezelni.

Gyermekként nagyon független és meglehetősen makacs voltam. Szerettem mindent magam megoldani, segítség nélkül. 2 éve dolgozom most már együtt a pszichológusommal (Rich Hampson) és megdöbbentő, hogy a problémáim száma szinte a felére csökkent. Általában hetente beszélünk, de ha olyan helyzet adódik, akkor gyakrabban.

