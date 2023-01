15 előadó, akinek ne hagyd ki a turnéját 2023-ban!

Mondhatjuk, hogy a 2023-as év elég menő zenei turnék szempontjából, ugyanis több előadó is nagyobb szünet után indul ismét világkörüli turnéra, sokan pedig Magyarország közelében is fellépnek majd, így egy kisebb repülőút, vagy buszos/autós út után megnézheted kedvenced koncertjét. Bőven lesz miből válogatni, mi a Pitchfork 39-es ajánlóját szemléztük, amiből egy rövidített, 15-ös listát írtunk nektek.

Jöjjenek hát azok a koncertek, ahova ha ellátogatsz, tuti biztos, hogy nem fogsz csalódni!

01 Arctic Monkeys

Arctic Monkeys © Arctic Monkeys Twitter

Tavaly októberben jelent meg az Arctic Monkeys hetedik studió albuma, a ‘The Car’ , amit jól meg is turnéztatnak 2023-ban. Április 24-én az osztrák Linzben kezdenek a srácok, ami talán a legközelebb van Magyarországhoz. A legtöbb helyszín már teltházas, így érdemes megvásárolni a jegyed, ha nem szeretnél lemaradni. Európában az Inhaler melegíti majd be a színpadot.

02 Big Thief

Big Thief © Big Thief Twitter

Az biztos, hogy a Big Thief nem unatkozik az utóbbi időben, ugyanis a tavalyi évet Japánban, Ausztráliában és Új-Zélandon fejezték be, január 31-én pedig már folytatják is a turnézást Amerikában, áprilisban pedig repülnek az Egyesült-Királyságba, majd Európába. A zenekar legutóbbi albuma, a 'Dragon New Warm Mountain I Believe in You' amellett, hogy a világ minden pontján sikeres, még Grammy-díjra is jelölték. Ha lehet egy tippünk, Spanyolország kiváló úticél áprilisban!

03 Blink-182

Blink-182 © Blink-182 Twitter

Nem nagyon tudunk olyan helyszínt mondani, ahol a Blink-182 tagjai nem fordulnak meg a 2023/24-es évben, most, hogy Tom DeLonge ismét visszatért a zenekarba. A klasszikus ‘Blink-felállás’ - DeLonge, Mark Hoppus és Travis Barker - március 11-én Tijuana-ban, Mexikóban kezdi a turnét, majd végigturnézva az egész évet pihennek egy picit, mielőtt 2024-ben Óceánia felé veszik az irányt. Budapestre nem jönnek a srácok, de több közeli országban is fellépnek majd. Lesz Blink koncert Bécsben, Prágában, Hamburgban és Berlinben is.

04 Bruce Springsteen & The E Street Band

Bruce Springsteen & The E Street Band © Bruce Springsteen Twitter

Annyi biztos, hogy Bruce Springsteen és a The E Street Band sem fog unatkozni 2023-ban. Miután bejárták egész Amerikát, áprilisban Európa felé veszik az irányt, a közelben fellépnek többek között Bécsben, Düsseldorfban, Hamburgban és Münchenben is.

05 Coldplay

Coldplay © Coldplay Twitter

A tavalyi évben már elindult a Coldplay 'Music of the Spheres' turnéja, ami idén május 17-én folytatódik majd Portugáliában. A srácok nagyon kényelmes tempóban járják körbe a világot, a közelben pedig útba ejtik Frankfurtot, Berlint és Varsót is.

06 Depeche Mode

Depeche Mode © Depeche Mode Twitter

A Depeche Mode készen áll arra, hogy megmutassa a világnak legújabb albumát, a 'Memento Mori' -t, ami valamikor tavasszal érkezik majd és amit legnagyobb örömünkre Budapestre is elhoznak, méghozzá július 28-án a Puskás Arénába.

A Memento Moriról Martin Gore így nyilatkozott: „A lemezen a világjárvány korai szakaszában kezdtünk el dolgozni, és témáit közvetlenül az aktuális időszak ihlette. Fletch halála után úgy döntöttünk, hogy folytatjuk, mert biztosak vagyunk benne, hogy ő is ezt akarta volna, és ez valóban plusz jelentést adott a projektnek.” Dave Gahan hozzátette: „Fletch szerette volna ezt az albumot. Nagyon várjuk, hogy megoszthassuk a rajongókkal, és hogy jövőre élőben is bemutathassuk a koncerteken.”

07 Dry Cleaning

Dry Cleaning © Dry Cleaning Twitter

Tavaly októberben jelent meg a Dry Cleaning második albuma, a 'Stumpwork' . Tavaly szó sem volt pihenésről, és ez idén sem lesz másként. Az angol post-punk zenekar Kanadában és Amerikában kezdi az évet, majd februárban átrepülnek Európába és számos remek helyszínen fellépnek majd. A közelben válogathatunk Bécs, München, Prága, Varsó vagy Lipcse közül.

08 Fever Ray

Fever Ray © Fever Ray Twitter

Ha azt vesszük alapul, hogy Karin Dreijer előző projektje, a Knife milyen volt, akkor elég extrának ígérkezik a Fever Ray turné is. Márciusban Osloban indul majd a turné, hazánkhoz a legközelebbi állomás Varsó és Köln lesz.

09 Harry Styles

Harry Styles © Harry Styles Twitter

Harry Styles konkrétan azóta úton van, hogy megjelent a 2022-es 'Harry’s House' album. 2023-ban sem fog pihenni az énekes, s ugyan most Budapest kimaradt a szórásból, de bőven lehet majd válogatni az európai dátumokból. És hát Harry-ért bárhová elmegy egy rajongó, nem igaz?

Az európai helyszíneken a Wet Leg melegíti majd be a színpadot.

10 Lizzo

Lizzo © Lizzo Twitter

Tavaly év végén jelent meg Lizzo ‘Special’ névre keresztelt albuma, amit azonnal világkörüli turnéra is visz az énekesnő. Az európai turné február 17-én indul Oslóban (úgy tűnik ez nem csak Fever Ray-nél lesz kezdő helyszín) és március 15-én ér véget Londonban. Ha repülőre pattansz, igazából bárhol pillanatok alatt ott lehetsz!

11 Metallica

Metallica © Metallica Twitter

Még tavaly nyáron került újra reflektorfénybe a Metallica , hála a Stranger Things sorozatnak, amiről korábban mi is írtunk már nektek . Azóta a zenekar még mindig újdonsült fénykorát éli, amit egy nagyon különleges turnéval koronáznak meg. Minden helyszínen kétszer lépnek majd fel, két teljesen különböző show-val. Egy új dal már kijött, az album úton, kell ennél több a Metallica rajongóknak? Igen, mondjuk egy budapesti dátum nem ártott volna, de sebaj, szerencsére jó pár európai helyszín közül van lehetőségünk válogatni.

12 Paramore

Paramore © Paramore Twitter

Egy picit azért sírunk, hogy a Paramore legközelebb csak az Egyesült Királyságban és Írországban koncertezik, viszont az elég menő, hogy azokon a helyszíneken a Bloc Party lesz a vendégük. A Paramore új albuma, a ‘This Is Why’ februárban érkezik majd, így addig izgulhatunk, hogy milyen dalokkal bővül a koncertek setlistje. A címadó track már kijött, addig lehet ezzel hangolódni!

13 Red Hot Chilli Peppers

Red Hot Chilli Peppers © Red Hot Chilli Peppers Twitter

2023-at írunk és a Red Hot Chilli Peppers olyan vendégekkel indul turnéra, mint a The Strokes , Iggy Pop , a The Roots , a The Mars Volta , St. Vincent , a City and Colour , a Thundercat vagy a King Princess . Atyaég… mekkora nevek ezek! Mindegyik helyszínen más vendégek lesznek majd, Európába például Iggy Pop, a King Princess és a Roots jön majd a zenekarral.

14 The Weeknd

The Weeknd © The Weeknd Twitter

Kb egy éve jelent meg The Weeknd legújabb albuma, a 'Dawn FM' , de az előadónak esze ágában sincs lassítani. 2022 nagy részét turnézással töltötte és már be is jelentette, hogy 2023-ban sem fog pihenni. Rengeteg európai helyszínt meglátogat az énekes, s ugyan hazánkat nem érinti, de bőven lesz miből válogatni. Európába elkíséri The Weeknd-et Kaytranada és Mike Dean is.

15 Yo La Tengo

Yo La Tengo © Yo La Tengo Twitter

A Yo La Tengo egy 1984-ben alakult amerikai indie-rock banda, akik a rajongók legnagyobb örömére február 10-én új albummal térnek vissza, ami a ‘The Stupid World’ névre hallgat majd. Aztán jól el is viszik turnéra a lemezt, amivel Európába is ellátogatnak.