20 koncert, amit semmiképp se hagyj ki 2020-ban

Szerencsére nem kell messzire utaznunk, ha fantasztikus koncerteket szeretnénk látni az idén, hiszen mondhatni házhoz jönnek a legnagyobb “A-listás” világsztárok és a legnagyobb hazai előadók sem maradnak majd otthon.

Lesz olyan aki már szinte hazajár hozzánk, de olyan is, aki életében először koncertezik majd a magyar fővárosban.

1. Slipknot - február 4. - Budapest Aréna

Hatalmas sikerű VOLT fesztiválos koncertje után újra visszatér Magyarországra a Slipknot. A We Are Not Your Kind turné keretein belül február 4-én lépnek majd fel a Budapest Arénában. A bemelegítésért a Behemoth felel majd. Az NME szerint “a Knot hatodik albuma egy lenyűgöző lemez.”

2. Punnany Massif - február 6-8. - Akvárium Klub

Nem egyszer, nem kétszer, hanem háromszor próbálja megtölteni az Akvárium NagyHallját a Punnany Massif. Meglátjuk, sikerül-e majd, annyi biztos, hogy gigantikus magyar slágerekből nem lesz hiány!

3. Hiperkarma 20 - február 7. - Budapest Aréna

Bérczesi Róbert zenekara egy igazán különleges helyszínen ünnepli 20. születésnapját. Nem kisebb helyet, mint a Budapest Arénát igyekeznek csordultig tölteni és mulatni egy jót. Pár mondatban lehetetlenség összefoglalni a Hiperkarma életútját, ezért azt javasoljuk, hogy február 7-én irány az Aréna!

4. James Arthur - február 9. - Barba Negra

Dupla teltházas koncertje után, most, 4 év múltán visszatér Budapestre James Arthur. Az egyik legkiválóbb brit énekes-dalszerző február 9-én zenél majd a Barba Negrában és hozza el harmadik albumának legnagyobb slágereit.

5. Caramel - február 14. - Budapest Aréna

Ha egy kicsit lágyabb dallamokra eveznél, akkor erősen ajánljuk a Caramel pályafutásának 15. születésnapját ünneplő szimfonikus koncertet, ahol eddig még soha nem hallott formátumban csendülnek majd fel a legnagyobb slágerek. A gálakoncerten egy 50 fős szimfonikus nagyzenekar adja majd a zenei kíséretet.

6. The World of Hans Zimmer - február 17. - Budapest Aréna

Ha filmzene, akkor az elsők között van Hans Zimmer neve, aki eszünkbe jut. Olyan ikonikus filmekhez írt már zenét, mint az Oroszlánkirály, a Karib-tenger kalózai, az Eredet vagy a Gladiátor. És ugyan a zeneszerző nem lesz jelen a koncerten, de a meghívott szólisták és barátok olyan hangulatot varázsolnak majd a színpadra, hogy ez fel sem fog tűnni.

7. Rúzsa Magdi - február 22-23. - Budapest Aréna

Szintén a lágyabb dallamok kedvelőinek ajánljuk a Máté Péter-díjas énekesnő, Rúzsa Magdi aréna showját, amiből kettő is lesz majd. A legnagyobb slágerek mellett új dalok is felcsendülnek az Aduász albumról, de számos meglepetés is várja majd a nézőket.

8. Papa Roach - március 4. - Budapest Aréna

Ha igazi zúzdára vágysz, akkor már most tedd szabaddá a március 4-ét, ugyanis közös turnéval veszi be a Budapest Sportarénát a Papa Roach és a Hollywood Undead. A Last Resortot jegyző Papa Roach 5 év után tér vissza hazánkba és minden eddiginél nagyobb show-t ígér. Kíváncsian várjuk!

9. X Ambassadors - március 8. - Barba Negra

Először hallhatjuk élőben az X Ambassadorst itthon, méghozzá március 8-án a Barba Negrában. Az amerikai rock trióra már régóta várnak a hazai rajongók, s erre tessék, jönnek is a srácok!

10. Red Bull Pilvaker - március 15. - Budapest Aréna

Azt hittétek kihagyjuk, mi? Eszünkben sincs! A legnagyobb hazai előadók és a magyar irodalom találkozása. Kell ennél több? Ott a helyed! Brutális lesz, ezt megígérhetjük!

11. Kensington - március 28. - Akvárium Klub

A holland négyes ezúttal új albumával érkezik újra hazánkba, hogy lerepítse az Akvárium tetejét. A novemberben megjelent Time a zenekar szerint mélyebb, mint az eddigi korongok, amit egy elvonulás alkalmával írt meg a csapat Kanadában.

12. James Blunt - április 1. - Budapest Aréna

Ez nem egy áprilisi tréfa, tényleg újra hazánkban koncertezik James Blunt, méghozzá hatodik stúdióalbumával, a Once Upon A Mind-dal. Ezen a lemezen újra a “bluntos” hangzás csendül majd fel, hát… kíváncsian várjuk!

13. Parkway Drive - április 6. - Budapest Aréna

A 2002-ben alapított metalcore banda a sikeres nyári fesztiválok után, most az Aréna falait igyekszik ledönteni tavasszal. Az biztos, hogy zúzdában nem lesz hiány, szóval ne abban a ruhában gyertek, amit a legjobban féltetek!

14. Sofi Tukker - május 4. - Budapest Park

Első önálló magyarországi koncertjére készül a Sophie Hawley-Weld és Tucker Halpern alkotta Sofi Tukker duó. A könnyen befogadható elektronikus dallamaikkal már világszerte meghódították a fesztiválok közönségeit, ezúttal a Budapest Park népén a sor!

15. Harry Styles - május 31. - Budapest Aréna

Valószínűleg már minden tinilány és egykoron tiniként Harry Stylesért rajongó lány arcán legördült néhány könnycsepp, hogy a csodálatos Harry hazánkba érkezik. Love On Tour világkörüli turnéjának helyszínei közé a Sportaréna is befért, már csak az a kérdés, hogy vajon a közönség 90 vagy csak a 80 százaléka lesz sikoltozó (kis)lány?

16. 5 Seconds of Summer - június 4. - Budapest Park

Újabb könnycseppek, újabb zsebkendők. Az ausztrál popzene ügyeletes nagyágyúi hazánkba érkeznek. Napjaink egyik legtrendibb bandája, vagyis a 5 Seconds of Summer a Budapest Parkot is beveszi és az tuti, hogy a slágereiket sem hagyják majd a tengeren túlon!

17. Korn - június 9. - Budapest Aréna

Megalakulása óta a KORN 40 millió albumot adott ki, oda és vissza is körbeutazta már a világot, sőt még két Grammy-t is bezsebelt. A nu metal úttörőit mindig az extrém dolgok foglalkoztatták, megmutatva ezzel a fényt a sötétségben. Új albumuk a Magma folytatja ezt a hagyományt, amit akár te is hallhatsz idén nyáron a Budapest Arénában!

18. Billy Talent - június 14. - Budapest Park

A kanadai csapat újra hazánk felé veszi az irányt, azon belül is a Budapest Park irányába. A Billy Talent már 25 éve szállítja a jobbnál jobb slágereket és úgy tűnik kifogyhatatlanok a tartalékaik. Ha szeretnél egy igazán jót bulizni, akkor június 14-én a Parkban a helyed!

19. System Of a Down - június 17. - Budapest Aréna

A nyár nem a csendes Aréna-koncertek időszaka lesz, az biztos. Az 1994-ben alakult, de azóta is megállíthatatlan System of a Down ugyanis első önálló magyarországi koncertjére készül. Alig várjuk!

20. KISS - július 16. - Budapest Aréna