2020: ezeket a pillanatokat soha nem fogjuk elfelejteni!

Különleges év vége felé közeledünk, hiszen az egészségügyi helyzet alapos hatással volt az élet minden területére, köztük a sportvilágra is. De még így is rengeteg minden történt 2020-ban, sok izgalmas pillanatot, történelmi tettet, drámai győzelmet élhettünk át. Összeszedtük nektek, hogy szerintünk mik volt a legkirályabb eseményei ennek az évnek, hogy együtt újra átélhessük őket!

Január

Miközben a magyar vízilabda-válogatott óriási menetelésbe kezdett a Duna Arénában rendezett Európa-bajnokságon (erre mindjárt vissza is térünk…) egy apró, de annál fontosabb egyéni, de egyben magyar történelmi siker ért el egy fiatal srác. Czirják Áronról van szó, aki az első magyar résztvevője a Red Bull Ice Cross világbajnokságnak. 17 évesen pedig Oroszországban bekorcsolyázta magát a felnőttek között a főtáblára – ez korábban még soha nem sikerült neki, ezáltal természetesen egyetlen honfitársunknak sem. A juniorok között mindeközben még a döntőbe is bejutott, ahol a 12. helyen végzett.

Ha január, akkor természetesen Dakar-rali, melyet ezúttal Szaúd-Arábiában rendeztek. Korábban itt még nem versenyeztek, de Carlos Sainzékat csöppet sem zavarta az ismeretlen terep: a Mini JCW Buggy pilótája Lucas Cruz navigátorral pályafutása során harmadszor is megnyerte a világ legőrültebb raliversenyét.

Február