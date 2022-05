4 dal, ami inspirál egy amerikai rappert

A 22 éves amerikai rapper, Flo Milli lehet hazánkban még nem annyira ismert név, azonban havi közel 4 milliós Spotify-hallgatottsága azért nem lehet véletlen. Az alabamai születésű előadó 2018-ban lépett színre, méghozzá a ‘Beef FloMix’ slágerével. Ezt követően még jó néhány dalával reflektorfénybe került, 2020-ban ki is adta első albumát, mely a ‘Ho, why is you here’ névre hallgat. Nyilván senkit nem lep meg, hogy a milliós hallgatottság szinte már alap Flo Millinél.