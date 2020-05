Íme a legjobb bluetooth hangszórók zenehallgatáshoz

Magadnak is szuper választás, de ajándéknak is kiváló. Íme az aktuális TOP5 a

1. Amazon Echo Plus (2nd Gen)

Nem kell az Amazonig mennünk érte, hazai webshopból is bátran megrendelhetjük. Okosotthon vezérléséhez is tökéletes, 3"-os mélysugárzó és 0,8"-os magassugárzója pedig kiváló hangzást biztosít. Nem elhanyagolható, hogy még designos is.

2. Anker Soundcore Flare

Érkezz a buliba a tökéletes hanggal és zseniális fényekkel. Akár 20 órán át hallgathatjátok egyhuzamban és 20 méteres távolságból is működik. Vízállóságának hála a medencés party-k elengedhetetlen kelléke lesz. Sőt! 1 méteres mélységig még víz alá is merülhetsz vele 30 percre! A telefontöltés sem akadály, csak csatlakoztass egy USB-t és a mobilod sem merül le.

3. JBL Xtreme

4. Ultimate Ears BOOM 3