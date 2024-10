Nem feltétlenül azok a legjobb horrorjátékok, amiktől rémálmaink lesznek a halloweeni időszakban, viszont ha nem tudnál visszaaludni, van néhány olyan játék, amiért érdemes lehet visszakapcsolni a konzolt. Igen, néhány horrorjáték egészen ijesztő, de vannak olyanok is, amelyek csak finoman hátborzongatóak, és félelmetesen jó élményt nyújtanak, amikor online játszuk a barátokkal.

Legyen szó szörnyű lények elől való bújócskáról, hokimaszkban gyilkolászásról, vagy a temetők hátborzongató éjszakai félelmeiről, a legjobb halloweeni horrorjátékok gyűjteménye mindenki számára tartogat valamit. Jó halloweeni játékélményt kívánunk!

01 Amnesia: Rebirth

Az Amnesia Rebirth a fény és a sötétség kapcsolatával játszik © Frictional Games

Platform : PS4, PC

Az Amnesia: The Dark Descent meddő félelmi hangulatba tud kergetni, így minden bizonnyal a Frictional Games 2020-as folytatásának puszta említése is elég lehet ahhoz, hogy megrándulj. És ez érthető is. A sötétség és a horror kéz a kézben jár, mely azzal játszva, hogy nem tudod mi van előtted, mögötted vagy melletted, félelmetes dolgokat tud művelni az agyaddal. A Rebirth az algériai sivatagban repülőgép-szerencsétlenséget túlélő Tasi története, aki miközben próbálja újraépíteni emlékezetét, keresi a kiutat, hogy biztonságban legyen. És bár a biztonság és a megnyugvás a fényben rejlik, természetesen sosincs elég gyufa vagy elég lámpaolaj, hogy megvilágítsa ezt a gyönyörűen komor világot.

A Frictional Games mostanra már túlságosan is jól csinálja ezt. Valahogy még a napsütötte sivatagnak is sikerül baljóslatúnak lennie, de az igazi félelem akkor jön el, amikor Tasi barlangokba vagy félhomályos várromokba lépsz be. Játék közben a félelem mindig a széked szélére ültet, te pedig kétségbeesetten próbálod megjósolni, mi vár rád, miközben fáklyák között szaladgálsz a gyér gyufagyűjteményed védelmében. Spoiler: sosem érzed elégnek a gyufáid, pláne, ha szörnyek is jönnek.

02 Phasmophobia

A Phasmophobia furcsa dolgokat művel az elméddel, amikor VR-rel játszol © Kinetic Games

Platform : PC

Gondolj a Ghostbustersre, és valószínűleg mosolyogva legyintesz egyet, ha a Phasmophobiával hasonlítod össze. Azok a mókás fickók, a Proton Packjuk és a pimasz poénjaik, erről szól a kísértetek vadászata... vagy nem? A Phasmophobia azt sugallja, hogy nem. Valójában ez a többjátékos játék (a bátrak vagy őrültek számára VR-ben is elérhető) pontosan megmutatja, milyen lenne a való életben a szellemvadászat, és ez nem a gyenge idegzetűeknek való.

Szólj a barátaidnak online, és irány ezekbe a házakba. Okoskodásra nincs túl sok időd, miközben kétségbeesetten vadászol kísérteties nyomokra, hogy azonosítsd a kísértetekért felelős nyomorult szellemet. A szellemgömbök keresésére szolgáló kamerák és a szellemnaplók elhelyezése eleinte jó mókának tűnik, de csak egészen addig amíg rá nem jössz, hogy bezártak egy szobába, távol a barátaidtól, mert ez a bizonyos fajta kísértet szereti, ha az áldozatai elszakadnak egymástól.

A Phasmophobia még a mikrofonodat is használja, és nem szabad elfelejtened, hogy csendben kell maradnod, mivel néhány szellemet nagyon fel tud bosszantani, ha egy zajos Discord-csapat felbukkan.

03 Péntek 13, a játék

A Péntek 13. játék formájában is hátborzongató élményt nyújt © Gun Media

Platform : PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch

Nem ez az egyetlen hasonló játék (pl. Dead by Daylight), de ha egy igazi horrorfilmes élményre vágysz, akkor a Friday the 13th: The Game-hez (Péntek 13, a játék) nincs fogható. Ez az aszimmetrikus multiplayer játék a véres szívét az ingujján viseli, és egy szerelmes levél a slasher franchise-nak, kiegészítve egy aprólékosan újjáépített Camp Crystal Lake-kel, mindenkit magával húz.

04 Carrion

A Carrionnak már a képi világa is megborzongtat © Devolver Digital

Platform : Xbox One, PC, Nintendo Switch

Végre itt az ideje egy kis bosszúnak. Az úgynevezett "fordított horrorjátékban", a Carrionban egy földalatti létesítményben rejtőző pacákként szöszmötölhetsz. Ha a fenti kép nem lenne elég, nem vagy egy túl barátságos pacák. És minél több gyanútlan tudóst ragadsz magadhoz és falatozol meg, annál nagyobb és erősebb leszel. A Carrion még a legegyszerűbb szintjén is ízletesen kielégítő, ahogy embereket ragadsz meg, és addig rázod őket, amíg szó szerint darabokra nem hullanak.

Ez azonban több, mint egy egyszerű Monster Murder Sim; rejtvényeket kell megoldani, és egy csomó új képességet kell megtanulni, amelyek segítenek a karok húzásában, valamint a ragacsok kilövésében, hogy az áldozatokat tényleg be tudd kebelezni. A Carrionban minden olyan, mint egy vidám szörnyfilm, így ha mindig is úgy érezted, hogy a Sharknado vagy a Megashark Vs Giant Octopus cserbenhagyott, itt az ideje, hogy megteremtsd azt az emberpüré-élményt, amire mindig is vágytál...

05 The Dark Pictures Anthology

A Dark Pictures Anthology furcsa helyekre visz el téged © Bandai Namco

Platformok : PS4, Xbox One, PC

Ha szereted a Supermassive Games PS4-exkluzív interaktív, slasherekkel teli élvezeteit, a Dark Pictures Anthology mindkét kiadása meg tudja vakarni a viszkető vérző sebedet. A játék a Man of Medan és a Little Hope döntésalapú interaktív horrorfilmek egyvelege. A Man of Medanban egy baráti társaság egy kísérteties szellemhajón köt ki, míg a Little Hope főszereplője Will Poulter, aki úgy néz ki, mintha a Blair Witchnek megengedték volna, hogy egy elszigetelt várost díszítsen fel.

Bár ezeknek a játékoknak az öröméhez hozzátartozik, hogy valaki meghalhat, ha pizzáért kell ajtót nyitni, a Supermassive Games az Until Dawnból megtanulta, hogy ezeket az élményeket sokkal jobb megosztani. Mind a Man of Medan, mind a Little Hope akár ötfős multiplayerben is játszható Movie Night módban, ahol a játék megmondja, mikor kell átadni a kontrollert. És tudod mi a nagy előny, hogy ha több emberrel játszol? Mindig van kit hibáztatni, ha a dolgok nem mennek túl jól.

06 Graveyard Keeper

A Graveyard Keeper © Lazy Bear Games

Platformok : PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, Android

Íme még egy hullajó játék, amelyben lehetnek jó barátaid, csak történetesen már halottak, mire eljutnak hozzád. A Lazy Bear Games Graveyard Keeper játékának minden tulajdonsága megvan, hogy ijesztő legyen. Egy ugráló koponya, ami segít megtanítani a dolgokat... szellemek... a lehetőség, hogy "titokzatos húst" vigyél a helyi kocsmába, miután elintézted a hullákat a halottasházadban... A legszebb viszont az benne, hogy mindez egy Stardew-stílusú gazdálkodós szimulátorba lett csomagolva. Feldolgozhatod a holttesteket, amelyeket egy igazán hátborzongató morgó fickó hoz neked, és kézműveskedhetsz a "finom termékek" összetevőikből, és segíthetsz a városod működtetésében.

A játék végtelen csavart tartalmaz, így abszolút megunhatatlan. A templomi temetőt folyamatosan fejlesztheted, és gondoskodhatsz arról, hogy a sírkövek a lehető legjobb állapotban legyenek, de a burjánzó kézműves készségeidet is fejlesztheted, és gazdálkodhatsz. Csak hagyd figyelmen kívül a boszorkányégető szertartásokat, és a közösség szeretett tagjává válsz. Ha a humorérzéked inkább a Cabin in the Woods, mint a Hubie Halloween, akkor a Graveyard Keeper biztosan tetszeni fog.