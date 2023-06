75 éve kezdődött a Porsche legendája

Milyen programokkal készül a Porsche a jubileumi évre? Miért és hogyan jelent meg a márka a Red Bull Jukeboxon? A Porsche Inter Auto Hungaria Kft. marketingvezetőjével, Árvay Péterrel beszélgettünk, aki azt is elárulta nekünk, hogyan tetszett neki a helyszínen a Red Bull Jukebox.

Milyen programokkal készül a Porsche a jubileumi évre? Miért és hogyan jelent meg a márka a Red Bull Jukeboxon? A Porsche Inter Auto Hungaria Kft. marketingvezetőjével, Árvay Péterrel beszélgettünk, aki azt is elárulta nekünk, hogyan tetszett neki a helyszínen a Red Bull Jukebox.

Milyen programokkal készül a Porsche a jubileumi évre? Miért és hogyan jelent meg a márka a Red Bull Jukeboxon? A Porsche Inter Auto Hungaria Kft. marketingvezetőjével, Árvay Péterrel beszélgettünk, aki azt is elárulta nekünk, hogyan tetszett neki a helyszínen a Red Bull Jukebox.

Minden évforduló fontos egy márka és egy vállalat számára, de a jubileumok mindig kiemelt figyelemben részesülnek. Az idei pedig nem hétköznapi évforduló, hiszen pontosan 75 éve, 1948-ban készült el az első Porsche nevet viselő sportautó, Ferry Porsche álma, a Porsche 356 ’Nr 1’. Lényegében ekkor kezdődött a márka sikertörténete és legendája is. A 356-os típus könnyű és dinamikus sportautóinak nagyon hamar széles rajongói tábora lett. A sorozatgyártás mellett a motorsportok világában is, már a kezdetektől fogva kiemelkedett a Porsche: az 550 Spyder már az ötvenes években a dobogó tetejére juttatta a pilótáit. A többi pedig már történelem.

Minden évforduló fontos egy márka és egy vállalat számára, de a jubileumok mindig kiemelt figyelemben részesülnek. Az idei pedig nem hétköznapi évforduló, hiszen pontosan 75 éve, 1948-ban készült el az első Porsche nevet viselő sportautó, Ferry Porsche álma, a Porsche 356 ’Nr 1’. Lényegében ekkor kezdődött a márka sikertörténete és legendája is. A 356-os típus könnyű és dinamikus sportautóinak nagyon hamar széles rajongói tábora lett. A sorozatgyártás mellett a motorsportok világában is, már a kezdetektől fogva kiemelkedett a Porsche: az 550 Spyder már az ötvenes években a dobogó tetejére juttatta a pilótáit. A többi pedig már történelem.

Minden évforduló fontos egy márka és egy vállalat számára, de a jubileumok mindig kiemelt figyelemben részesülnek. Az idei pedig nem hétköznapi évforduló, hiszen pontosan 75 éve, 1948-ban készült el az első Porsche nevet viselő sportautó, Ferry Porsche álma, a Porsche 356 ’Nr 1’. Lényegében ekkor kezdődött a márka sikertörténete és legendája is. A 356-os típus könnyű és dinamikus sportautóinak nagyon hamar széles rajongói tábora lett. A sorozatgyártás mellett a motorsportok világában is, már a kezdetektől fogva kiemelkedett a Porsche: az 550 Spyder már az ötvenes években a dobogó tetejére juttatta a pilótáit. A többi pedig már történelem.