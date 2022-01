8 módja annak, hogy átlépd a bűvös 10 km-t

Wings for Life World Run The global race benefiting spinal cord injury …

8. Győződj meg róla, hogy mentálisan és fizikálisan is felkészültél a …

Kétségtelen, hogy a 10 km népszerű célkitűzés a futók körében, azonban főként a kezdők körében néha problémás ezen táv elérése, esetleg túlszárnyalása. A kimutatások alapján a Wings for Life World Runra jelentkezők maguk választhatják ki a távot, de a jelentkezők körében is a 10 km a leggyakoribb célkitűzés.

A teljesítményben nagyon fontos tényező a motiváció, ezért a Wings for Life ebből a szempontból egy picit más, hiszen egy jó ügy érdekében futni valahogy jobban koptatja a kilométereket, és nagyon gyakori, hogy a Catcher Car üldözését figyelve az ember túlszárnyalja várakozásait. Az átlagos megtett táv egyébként nagyjából 13 km.

Egy kis Wings for Life World Run

A Wings for Life-on kívüli futásnál is fontos, hogy megtaláld a motivációd, hisz tudod: minden fejben dől el, de Laura Fountain futó- és személyi edző 8 tippjével igyekszünk még egy kis segítséget nyújtani, hogy túlléphesd azt a bűvös 10 kilométerest.

© Balazs Palfi for Wings for Life World Run

"Természetesen mindenkinél más a teljesítmény és az edzések heti mennyisége. Sőt ez néha akár idő, kedv és időjárásfüggvénye is lehet, az egészségügyi állapotról nem is beszélve. Érdemes viszont kidolgozni egy edzésciklust, egy dolog viszont mindenkire érvényes: ne növeld túl gyorsan az edzések gyakoriságát vagy a futásteljesítményt” – javasolja Fountain.

„Legyen a cél a heti futásteljesítmény körülbelül 10-20 százalékos növelése, egyenletes elosztásban. Mindemellett ütemezz be néhány „lazább hetet”, amikor kevesebb a futásteljesítmény, hogy segítsd a szervezeted regenerálódását” – teszi hozzá Fountain.

"A rövid, gyors intervallumokban való futás javítja a végsebességet, de javíthatja a futóformát, sőt a futási gazdaságosságot is (milyen gyorsan tudsz futni adott oxigénmennyiség mellett). Ha gyors futásra kényszeríted a tested, azzal kihívás elé állítod, amihez alkalmazkodnia kell. Ez a jövőben kifizetődő.

"Az intervallum edzésből mentális előnyök is származnak. Működő tud lenni a teljesítmény jutalmazása módszer: ha ráveszed magad, hogy fuss még egy kört vagy, hogy növeld a tempódat egy körön keresztül és utána kocogással megjutalmazod a tested."

