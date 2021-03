9 ok, hogy miért fuss napi 10 percet

Lássuk hát, hogy mi az a 9 ok, amiért érdemes napi 10 percet futásra szánni!

Lássuk hát, hogy mi az a 9 ok, amiért érdemes napi 10 percet futásra szánni!

1. Visszatér az energiád

Elhanyagolod az edzést és motiválatlan vagy? A 10 perces futás segít visszaszerezni az energiádat és a motivációdat! Dr Juliet McGrattan ex-futó is így gondolja: “Ez egy simán elérhető cél, amit könnyedén be lehet illeszteni a mindennapokba és egyszerűen meg lehet csinálni.”

2. Javítja a hangulatod

Az edzés következtében testünk endorfint, vagyis boldosgsághormont termel, ezáltal jobb lesz a kedved és kevésbé fogod stresszesnek érezni magad. ”Az endorfin már 10 perc alatt is pozitív változást eredményez az agyban és sokkal boldogabbnak fogod érezni magad” - mondja John Brewer a sport és testmozgások professzora. Az, hogy kitűzöl egy célt magad elé és el is éred azt, szintén pozitívan hat a mentális egészségedre.

3. Meghosszabbítja a várható élettartamot

Egyértelmű tény, hogy a heti egyszeri futás meghosszabbítja a várható élettartamot, sőt az életminőséget is javítja. Brewer elmondása szerint a futás csökkenti a vérnyomást és a koleszterinszintet. Emellett azok, akik rendszeresen futnak, kisebb eséllyel alakul ki náluk kettes típusú cukorbetegség, szívroham, illetve egyes daganatos megbetegedések is. Szóval akkor számoljunk csak! Napi 10 perc, az egy héten pontosan 70 perc, ami felér heti egy “nagyobb” futással!

4. Pont elegendő idő arra, hogy megküzdj egy heggyel

Ha nem akarsz teljes erőből futni, de mégis szeretnél valami kihívást, fuss le egy hegyről! “Sokan mondják, hogy a hegyről lefutás károsítja a térdizületeket. Valóban, ha úgy futsz lefele mint egy félőrült. Azonban ha a megfelelő tempóban haladsz, akkor nem csak, hogy a térdizületeid nem károsodnak, hanem még excentrikus összehúzódásokat is generálsz az izmaidban, ami által erősödik majd a lábad és fejlődnek az izmok” - árulta el Brewer.

5. Kiváló felfrissülési lehetőség, ha elönt a sok munka

“Egy rövid, 10 perces futásnak hála, amint visszatérsz az íróasztalodhoz, visszatér a figyelmed és a koncentrációd is! Amíg a srácok leugranak egy kávészünetre, te ugorj el egy futószünetre” - mondja Brewer. Ha pedig otthonról dolgozol (és most nagyon sokan vagyunk így ezzel), nincs kérdés, hogy mit csinálj, ha azt érzed elveszett a fókusz és összecsaptak a fejed fölött a hullámok. Dobj el mindent a kezedből, húzd fel a sportcipőd, irány a friss levegő és fuss egy jót! Aztán menj haza és élvezd a felfrissült érzést!"

6. Elbúcsúzhatsz a káros, ülő életmódtól

