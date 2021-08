A hétvégén visszatér az Automobil és Tuning Show

Idén rendhagyó módon, nyár végén nyitja meg kapuit a legnagyobb hazai autó show, az Automobil és Tuning Show. A népszerű rendezvény hatalmas, jubileumi felvonással tér vissza a Hungexpo falai közé - és persze azon is túlra. Az AMTS az év első nagy kiállításaként avatja fel teljesen megújult budapesti vásárközpontot!

Nemcsak a helyszín, de az Automobil és Tuning Show is vadonatúj formában mutatkozik be idén a nagyérdeműnek. A múlt, a jelen és a jövő autócsodáit még több programmal és látnivalóval fűszerezve nézhetik végig a látogatók augusztus 27-29. között Budapesten.

A legnagyobb csarnok ez évben is a tuning és a háttéripar témakörét öleli majd fel. Itt lesz az egyik legnagyobb európai tuning vállalat, a FOLIATEC, mely történetében először állít ki standdal magyar rendezvényen.

Izgalmas nemzetközi felhozatallal, döbbenetesen komoly autókkal érkezik a show állandó partnere, a TOYO Tires hazai importőreként ismert Abroncs Kereskedőház, mellettük hazánk Európa-szerte legjobban elismert tuning cége, az RS Tuning is az AMTS-re időzítette két exkluzív autójának premierjét. Magánautók terén pedig a nemzetközi színtér legeredményesebben szereplő magyar tunere, Bara Laci is élőben leplezi le a Porsche Boxster alapra épített Opel Combójának legújabb reinkarnációját!

De nem csak járművek terén számíthatunk hírességekre: a hazai és nemzetközi autós-motoros élet számos neves személyisége teszi tiszteletét a nyár végi show-n, közülük is kiemelten említve a kaliforniai legendát, John D'Agostino-t. A világhírű autóépítő kizárólag az AMTS miatt utazik Európába és a rendezvény általa legjobbnak tartott tuning járművét is megjutalmazza, a neve által fémjelzett kristály-serleggel.

Ha ez nem lenne elég, Európában először az AMTS-en lesz keresztben száguldva látható és kipróbálható az egyedülálló SRminator driftbusz, melyet egy vérbeli SR20DET szív hajt és egyszerre akár három utas adrenalinszintjéről is képes gondoskodni!

