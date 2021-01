Keszthelyi Vivien: A jövőben kizárólag a Formula kategóriára koncentrálok

olvasói már évek óta követhetik figyelemmel Keszthelyi Vivien pályafutását, aki minden kétséget kizáróan a magyar autósport legnagyobb reménysége. Profi pályafutását 2014-ben az FIA Swift Cup Europe sorozatban kezdte meg – 13 éves volt ekkor mindössze, amikor már felnőtt férfiak ellen versenyzett. A következő szezonban már a Suzuki Cup Austria promótere ültette be saját költségén az osztrák bajnokságba, majd a német Audi Sportnak is feltűnt a tehetsége.

A nemzetközi sorozatok történetének legfiatalabb magyar túraautó-versenyzője a napokban szerzi meg az autóvezetői jogosítványát, hamarosan pedig helikopter-vezetői vizsgát is tesz.

18 évesen következett az egyik legnagyobb lépcsőfok – erről most már beszéljen Vivien, akinek a