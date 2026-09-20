A Mad Max-sztori mindent vitt a Red Bull Ládaderbin!

Hazai viszonylatban minden idők legtöbb indulója – 45 csapat –, és minden idők legmagasabb nézőszáma – 35 ezer szurkoló – a negyedik alkalommal megrendezett budapesti Red Bull Ládaderbin! A győzelmet a Mad Max tematikára építő, kissé ijesztő maszkos War Boys szerezte meg – így ez a csapat tesztelhet egy F4-es versenygépet a Red Bull Ringen – a sokáig vezető Keceli Tenger Kalózai második lett, míg az olimpikonok alkotta Team Hungary a dobogó harmadik fokára állhatot fel.

A Tabán lejtői egy napra „versenypályává” változtak – a szalmabálákkal biztonságossá tett, 330 méter hosszú, 40 méter szintkülönbségű pályán 45 csapat mérte össze gyorsaságát. Persze, a végeredményt nem csupán az időeredmény határozta meg – a sztárok alkotta zsűri pontozta a járműveket és a csapatok rajt előtt bemutatott rövid produkcióját is.

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A Red Bull Ládaderbin induló csapatok ezúttal is elengedték a fantáziájukat, és valójában ez is volt a feladat, minél vagányabb járművet építeni, no és persze az se baj, ha végigér a pályán.

A verseny már délelőtt elkezdődött, amikor a hattagú zsűri – Besenyei Péter , ByeAlex, Mehringer Marci, Ráskó Eszter, Rákóczi Feri és Sebestyén Balázs – körbesétált a paddockban és pontozta a járműveket. Érdekes volt látni, hogy ki milyen szemmel nézte a műalkotásnak is beillő verdákat: Besenyei a tervezést helyezte magas polcra, a művészeket pedig nyilván egy-egy kreatív megoldás ragadta meg.

A zsűri © Red Bull/Bertalan Ádám

Délben megnyitották a paddockot a nézők számára, akik a tűző napsütés ellenére sem tágítottak sem a pálya széléről, sem a versenyzők közeléből.

A rajt előtti percekben már érezhető volt, hogy itt hatalmas buli készül – a hangulatot a három műsorvezető, Miller Dávid, Nagy Viktor és Osbáth Norbert (PamKutya) folyamatosan az egekben tartotta, ennek köszönhetően a nézők azokat is éltették, akik verdája szétesett, és emberi erővel (értsd kézben cipelve) érték el a célt.

A nap folyamán összesen 35 ezer néző fordult meg a Tabánban, a legtöbben egyszerre 12 ezren voltak – előbbi nézőcsúcs!

Volt itt száguldó üllő, guruló versenykád, Nimbus2000-es versenyseprű, rakétakilövő állomás, Üvegtigris büfé, egy komplett vacsoraasztal és kajakból fabrikált „formulaautó” is. Akadt, aki guberálta az alkatrészeket, más újrahasznosított anyagot használt, láthattak a nézők komoly mérnöki teljesítményeket és olyat is, aki a YouTube-ról tanult hegeszteni. A lényeg azonban nem ez volt, hanem hogy a Red Bull Ládaderbi ezúttal is közönségsikert aratott, és egy vagány, őrült csapatot hozott össze az elmúlt két napban a Tabánban.

A győzelmet egy Mad Max-filmrajongó csapat, a War Boys szerezte meg az utolsókból lesznek az elsők jeligére – hiszen ők afféle csattanóként majdnem a verseny legvégén gurultak pályára.

A Mad Max-sztori győzött © Red Bull/Pálfi Balázs

„Nyerni jöttünk, és nagyon boldogok vagyunk, hogy sikerült – nyilatkozta a War Boys csapatkapitánya, Szilágyi Szabolcs. – Örülünk, hogy részt vehetünk az F4-es teszten, biztos nagy buli lesz, de amit igazán szeretnénk, az az, hogy kilépjünk a nemzetközi porondra ezzel a járművel, mert szerintem nagyon jól összeraktuk.”

Nagy feltűnést keltett a paddockban egy szétfűrészelt kajak, amely alá kerekek kerültek – ettől úgy nézett ki, mint egy F1-es versenygép. Nem is a kék csillagok miatt (amelyek már a Los Angeles-i olimpiára utalnak), hanem inkább a versenyzők miatt, hiszen a csapatot olimpikonok alkották. A volánnál Koch Máté olimpiai bajnok, mögötte a fékezőember Betlehem Dávid olimpiai bronzérmes, a csapatemberek pedig: Boczkó Gábor, a vívók szövetségi kapitánya, Molnár Attila Európa-bajnok atléta és Lékai Máté, a kézilabdaválogatott korábbi csapatkapitánya alkotta.

Az olimpiai csapat © Red Bull/Pálfi Balázs

A fiúk vívóiskolát adtak (ez volt az előadás), majd pedig kajakba ültek és nekivágtak a lejtőnek: „Eléggé izgultam a rajt előtt, az adrenalinszintem majdnem olyan magas volt, mint a versenyek előtt – vallotta be Koch Máté. – Sportolóként számunkra mindig a győzelem a cél, most azonban fontosabb volt, hogy egy darabban végig vigyük a járgányt a pályán. Épségben vagyunk, ez a legfontosabb, a harmadik hely már csak hab a tortán.”

A Red Bull Ládaderbit Filo-koncert zárta a Tabánban, a szurkolók pedig kis híján szétkapták a pályát – mindenki haza akart vinni egy kis „darabot” ebből a nagy buliból. Persze az emlékeken, és a többszáz fotón felül…

4. RED BULL LÁDADERBI, BUDAPEST

Végeredmény:

War Boys (Szilágyi Szabolcs, Gyovai Zsolt, Tushwohl Áron, Jaksa Zsolt) 164 pont Keceli Tenger Kalózai (Giliczó Benjámin, Sztojka Gábor, Simon Balázs, Földes Zsombor, Városi Ferenc) 158 Magyar Olimpiai Csapat (Betlehem Dávid, Boczkó Gábor, Koch Máté, Lékai Máté, Molnár Attila) 157