A Mad Max-sztori mindent vitt a Red Bull Ládaderbin!

Hazai viszonylatban minden idők legtöbb indulója – 45 csapat –, és minden idők legmagasabb nézőszáma – 35 ezer szurkoló – a negyedik alkalommal megrendezett budapesti Red Bull Ládaderbin! A győzelmet a Mad Max tematikára építő, kissé ijesztő maszkos War Boys szerezte meg – így ez a csapat tesztelhet egy F4-es versenygépet a Red Bull Ringen – a sokáig vezető Keceli Tenger Kalózai második lett, míg az olimpikonok alkotta Team Hungary a dobogó harmadik fokára állhatot fel.
A Tabán lejtői egy napra „versenypályává” változtak – a szalmabálákkal biztonságossá tett, 330 méter hosszú, 40 méter szintkülönbségű pályán 45 csapat mérte össze gyorsaságát. Persze, a végeredményt nem csupán az időeredmény határozta meg – a sztárok alkotta zsűri pontozta a járműveket és a csapatok rajt előtt bemutatott rövid produkcióját is.
A Red Bull Ládaderbin induló csapatok ezúttal is elengedték a fantáziájukat, és valójában ez is volt a feladat, minél vagányabb járművet építeni, no és persze az se baj, ha végigér a pályán.
A verseny már délelőtt elkezdődött, amikor a hattagú zsűri – Besenyei Péter, ByeAlex, Mehringer Marci, Ráskó Eszter, Rákóczi Feri és Sebestyén Balázs – körbesétált a paddockban és pontozta a járműveket. Érdekes volt látni, hogy ki milyen szemmel nézte a műalkotásnak is beillő verdákat: Besenyei a tervezést helyezte magas polcra, a művészeket pedig nyilván egy-egy kreatív megoldás ragadta meg.
Délben megnyitották a paddockot a nézők számára, akik a tűző napsütés ellenére sem tágítottak sem a pálya széléről, sem a versenyzők közeléből.
A rajt előtti percekben már érezhető volt, hogy itt hatalmas buli készül – a hangulatot a három műsorvezető, Miller Dávid, Nagy Viktor és Osbáth Norbert (PamKutya) folyamatosan az egekben tartotta, ennek köszönhetően a nézők azokat is éltették, akik verdája szétesett, és emberi erővel (értsd kézben cipelve) érték el a célt.
A nap folyamán összesen 35 ezer néző fordult meg a Tabánban, a legtöbben egyszerre 12 ezren voltak – előbbi nézőcsúcs!
Volt itt száguldó üllő, guruló versenykád, Nimbus2000-es versenyseprű, rakétakilövő állomás, Üvegtigris büfé, egy komplett vacsoraasztal és kajakból fabrikált „formulaautó” is. Akadt, aki guberálta az alkatrészeket, más újrahasznosított anyagot használt, láthattak a nézők komoly mérnöki teljesítményeket és olyat is, aki a YouTube-ról tanult hegeszteni. A lényeg azonban nem ez volt, hanem hogy a Red Bull Ládaderbi ezúttal is közönségsikert aratott, és egy vagány, őrült csapatot hozott össze az elmúlt két napban a Tabánban.
A győzelmet egy Mad Max-filmrajongó csapat, a War Boys szerezte meg az utolsókból lesznek az elsők jeligére – hiszen ők afféle csattanóként majdnem a verseny legvégén gurultak pályára.
„Nyerni jöttünk, és nagyon boldogok vagyunk, hogy sikerült – nyilatkozta a War Boys csapatkapitánya, Szilágyi Szabolcs. – Örülünk, hogy részt vehetünk az F4-es teszten, biztos nagy buli lesz, de amit igazán szeretnénk, az az, hogy kilépjünk a nemzetközi porondra ezzel a járművel, mert szerintem nagyon jól összeraktuk.”
Nagy feltűnést keltett a paddockban egy szétfűrészelt kajak, amely alá kerekek kerültek – ettől úgy nézett ki, mint egy F1-es versenygép. Nem is a kék csillagok miatt (amelyek már a Los Angeles-i olimpiára utalnak), hanem inkább a versenyzők miatt, hiszen a csapatot olimpikonok alkották. A volánnál Koch Máté olimpiai bajnok, mögötte a fékezőember Betlehem Dávid olimpiai bronzérmes, a csapatemberek pedig: Boczkó Gábor, a vívók szövetségi kapitánya, Molnár Attila Európa-bajnok atléta és Lékai Máté, a kézilabdaválogatott korábbi csapatkapitánya alkotta.
A fiúk vívóiskolát adtak (ez volt az előadás), majd pedig kajakba ültek és nekivágtak a lejtőnek: „Eléggé izgultam a rajt előtt, az adrenalinszintem majdnem olyan magas volt, mint a versenyek előtt – vallotta be Koch Máté. – Sportolóként számunkra mindig a győzelem a cél, most azonban fontosabb volt, hogy egy darabban végig vigyük a járgányt a pályán. Épségben vagyunk, ez a legfontosabb, a harmadik hely már csak hab a tortán.”
A Red Bull Ládaderbit Filo-koncert zárta a Tabánban, a szurkolók pedig kis híján szétkapták a pályát – mindenki haza akart vinni egy kis „darabot” ebből a nagy buliból. Persze az emlékeken, és a többszáz fotón felül…
4. RED BULL LÁDADERBI, BUDAPEST
Végeredmény:
- War Boys (Szilágyi Szabolcs, Gyovai Zsolt, Tushwohl Áron, Jaksa Zsolt) 164 pont
- Keceli Tenger Kalózai (Giliczó Benjámin, Sztojka Gábor, Simon Balázs, Földes Zsombor, Városi Ferenc) 158
- Magyar Olimpiai Csapat (Betlehem Dávid, Boczkó Gábor, Koch Máté, Lékai Máté, Molnár Attila) 157