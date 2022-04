A muzikalitás jelentősége a táncban

© Little Shao/Red Bull Content Pool

A nemzetközileg is elismert

A nemzetközileg is elismert Poppin’C nagyon praktikus tanáccsal szolgál, mi szerint először válassz olyan táncstílust, amit szeretsz, hiszen fontos, hogy élvezd a vele járó zenét. Azt mondja, ez azért van, mert ha megtalálod a neked legmegfelelőbb stílust és zenét, akkor tudod a legtermészetesebben kifejezni magad.

A nemzetközileg is elismert Poppin’C nagyon praktikus tanáccsal szolgál, mi szerint először válassz olyan táncstílust, amit szeretsz, hiszen fontos, hogy élvezd a vele járó zenét. Azt mondja, ez azért van, mert ha megtalálod a neked legmegfelelőbb stílust és zenét, akkor tudod a legtermészetesebben kifejezni magad.

tökéletes példa erre. A világbajnok táncos zene iránti szeretete nagyon régre nyúlik vissza. “A kilencvenes évek dalain nőttem fel: Smith and Western, Mobb Deep, Wu-Tang… Full hip-hop” - mondja Zoopreme. Aztán tinédzser korában jöttek a hangszerek, mint szaxofon, dobok, zongora, gitár és társaik.

A dán B-Boy, Zoopreme tökéletes példa erre. A világbajnok táncos zene iránti szeretete nagyon régre nyúlik vissza. “A kilencvenes évek dalain nőttem fel: Smith and Western, Mobb Deep, Wu-Tang… Full hip-hop” - mondja Zoopreme. Aztán tinédzser korában jöttek a hangszerek, mint szaxofon, dobok, zongora, gitár és társaik.

A dán B-Boy, Zoopreme tökéletes példa erre. A világbajnok táncos zene iránti szeretete nagyon régre nyúlik vissza. “A kilencvenes évek dalain nőttem fel: Smith and Western, Mobb Deep, Wu-Tang… Full hip-hop” - mondja Zoopreme. Aztán tinédzser korában jöttek a hangszerek, mint szaxofon, dobok, zongora, gitár és társaik.

. Mindig izgalmas látni, hogy egyes táncosok hogyan értelmezik a dalt. Ha egy előadó muzikalitással fűszerezve képes előadni a produkcióját, azonnal sokkal látványosabbá válik, és annak is feltűnik a különbség, aki először néz táncpárbajt.

“Egy egyszerű mozdulat képes megbolondítani egy egész tömeget” - mondja a 2008-as Red Bull BC One győztes,

“Egy egyszerű mozdulat képes megbolondítani egy egész tömeget” - mondja a 2008-as Red Bull BC One győztes, Wing . Mindig izgalmas látni, hogy egyes táncosok hogyan értelmezik a dalt. Ha egy előadó muzikalitással fűszerezve képes előadni a produkcióját, azonnal sokkal látványosabbá válik, és annak is feltűnik a különbség, aki először néz táncpárbajt.

“Egy egyszerű mozdulat képes megbolondítani egy egész tömeget” - mondja a 2008-as Red Bull BC One győztes, Wing . Mindig izgalmas látni, hogy egyes táncosok hogyan értelmezik a dalt. Ha egy előadó muzikalitással fűszerezve képes előadni a produkcióját, azonnal sokkal látványosabbá válik, és annak is feltűnik a különbség, aki először néz táncpárbajt.

így vélekedik a dologról: “A zene dönti el a kör tempóját és menetét. Természetesen mindig van egy kis elképzelésed arról, hogy mit fogsz előadni, de a zene határozza meg pontosan.” A muzikalitás tehát nem csak a tömegre hat, hanem a versenyzőre is.

S ha már versenyzőkről van szó, a háromszoros Red Bull BC One-győztes, Menno így vélekedik a dologról: “A zene dönti el a kör tempóját és menetét. Természetesen mindig van egy kis elképzelésed arról, hogy mit fogsz előadni, de a zene határozza meg pontosan.” A muzikalitás tehát nem csak a tömegre hat, hanem a versenyzőre is.

S ha már versenyzőkről van szó, a háromszoros Red Bull BC One-győztes, Menno így vélekedik a dologról: “A zene dönti el a kör tempóját és menetét. Természetesen mindig van egy kis elképzelésed arról, hogy mit fogsz előadni, de a zene határozza meg pontosan.” A muzikalitás tehát nem csak a tömegre hat, hanem a versenyzőre is.

© Little Shao/Red Bull Content Pool

megtanulta átadni magát a zenének. A művész tánc közben el tudja érni azt az állapotot, amikor még saját magát is képes meglepni a mozdulataival. “Néha nézek magamról videókat, és nem hiszem el, hogy én vagyok a felvételeken” - mondta.

Teljesen elengedni magad és csak hagyni, hogy vigyen magával a zene - ez az a dolog, amire csak az igazán jó táncosok képesek. A 2021-es Red Bull Dance Your Style amerikai bajnoka,

Teljesen elengedni magad és csak hagyni, hogy vigyen magával a zene - ez az a dolog, amire csak az igazán jó táncosok képesek. A 2021-es Red Bull Dance Your Style amerikai bajnoka, Angyil megtanulta átadni magát a zenének. A művész tánc közben el tudja érni azt az állapotot, amikor még saját magát is képes meglepni a mozdulataival. “Néha nézek magamról videókat, és nem hiszem el, hogy én vagyok a felvételeken” - mondta.

Teljesen elengedni magad és csak hagyni, hogy vigyen magával a zene - ez az a dolog, amire csak az igazán jó táncosok képesek. A 2021-es Red Bull Dance Your Style amerikai bajnoka, Angyil megtanulta átadni magát a zenének. A művész tánc közben el tudja érni azt az állapotot, amikor még saját magát is képes meglepni a mozdulataival. “Néha nézek magamról videókat, és nem hiszem el, hogy én vagyok a felvételeken” - mondta.