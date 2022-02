A Red Bull Pilvaker már az irodalom órákon is ott van

Most már az is tudja, aki nem akarta, hogy, ha vasárnap, akkor új

Most már az is tudja, aki nem akarta, hogy, ha vasárnap, akkor új Red Bull Pilvaker podcast rész jön. A mostani adásban elmerülünk egy picit az irodalomban, ebben Csintalan Edina magyartanár és Bánki Beni , a Red Bull Pilvaker tagja, költő, slammer, dalszövegíró lesz segítségünkre.

Most már az is tudja, aki nem akarta, hogy, ha vasárnap, akkor új Red Bull Pilvaker podcast rész jön. A mostani adásban elmerülünk egy picit az irodalomban, ebben Csintalan Edina magyartanár és Bánki Beni , a Red Bull Pilvaker tagja, költő, slammer, dalszövegíró lesz segítségünkre.

A 2012-ben indult Pilvaker mostmár olyannyira kinőtte magát, hogy nem ‘csak’ március 15-én van reflektorfényben, hanem a mindennapokban is. Egyre több irodalomórán bukkannak fel Pilvakeres előadások és egyre több pedagógus veszi alapul a tanításban. Az már csak tényleg hab a tortán, hogy a ‘Szavak’ című Pilvaker-vers 2017-ben bekerült a nyolcadikosok irodalomkönyvébe.

A 2012-ben indult Pilvaker mostmár olyannyira kinőtte magát, hogy nem ‘csak’ március 15-én van reflektorfényben, hanem a mindennapokban is. Egyre több irodalomórán bukkannak fel Pilvakeres előadások és egyre több pedagógus veszi alapul a tanításban. Az már csak tényleg hab a tortán, hogy a ‘Szavak’ című Pilvaker-vers 2017-ben bekerült a nyolcadikosok irodalomkönyvébe.

A 2012-ben indult Pilvaker mostmár olyannyira kinőtte magát, hogy nem ‘csak’ március 15-én van reflektorfényben, hanem a mindennapokban is. Egyre több irodalomórán bukkannak fel Pilvakeres előadások és egyre több pedagógus veszi alapul a tanításban. Az már csak tényleg hab a tortán, hogy a ‘Szavak’ című Pilvaker-vers 2017-ben bekerült a nyolcadikosok irodalomkönyvébe.