A Red Bull Salzburg edzője a magyar válogatott szurkolója

stábja is ott lehetett. Az elkészült videóból nemcsak a stadiont ismerhetjük meg, de a salzburgiak vezetőedzője, Jesse Marsch is megszólal, ráadásul sokat beszélt a magyar válogatott középpályásáról, Szoboszlai Dominikról, akivel másfél évet dolgozott együtt, mielőtt a télen az RB Leipzigbe szerződött.

„Nagyon örülök, hogy edzőként elképesztően tehetséges játékosokhoz volt szerencsém, és közülük nagyon sokkal remek kapcsolatot alakítottam ki. De én úgy érzem, hogy a kapcsolatom Dominikkal volt a legszorosabb. Rengeteget beszélgettünk, néztük együtt a videókat, négyszemközt vitattuk meg, hogyan tudna fejlődni, mi lehet a következő lépés. A személyisége mindig erőt sugárzott, de azért nagyon fiatalon nagyon nagy teher került rá, hiszen már tizenhét-tizennyolc évesen tudta magáról, ő a magyar futball reménysége. Az én feladatom az volt, hogy türelmes legyek vele, miközben mindig új kihívásokat támasztok elé, talán többet is, mint más játékosoknak. Meg kellett értenie, hogy mit jelent ez a felelősség. Hogyan kell küzdeni a válogatottért és hogyan a klubodért. Hogyan kell fókuszálni a napi feladatokra és nem figyelni arra, hogy mit mondanak rólad az emberek. Szerintem abban a tizennyolc hónapban, amit együtt dolgozhattunk, férfivá érett. És amikor láttam őt a nemzeti csapatban, én is a magyar válogatott szurkolójává váltam, mert én nagyon hiszek Dominikban. És egyértelmű, hogy Dominik nagy dolgokat vitt véghez a válogatottban az elmúlt időszakban. Szerintem ekkor kezdte el felfogni, hogy mentálisan mit is jelent nagy játékossá válni. Úgyhogy ő ezért megy előre nap mint nap. Tehetség alapján vannak még nála is jobb játékosok az ő posztján. Van, aki erős, van aki technikás, van aki jól lát a pályán, más jól védekezik vagy sokat fut. Dominik viszont nagyon speciális, mert benne megvan ezeknek a készségeknek az összessége, most már csak rajta áll, hogy mennyire tudja ezeket kimaxolni, az ő felelőssége, hogy mennyire fog intenzíven és agresszíven dolgozni, játszani. Egy kicsit szerencsétlenség a történetben, hogy a lipcsei karrierjét sérüléssel kezdte, de reméljük hamarosan felépül, és biztosan jó lesz nézni, ahogy játszik.”