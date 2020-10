A Red Bull szárnysegéd lányok is Dominiknak szurkolnak

Múlt héten mi is beszámoltunk róla, hogy a Red Bull Salzburg Szoboszlai Dominik főszereplésével nagyon közel került a Bajnokok Ligája főtáblájához. A 19 éves középpályás gólt szerzett, majd egy kulcspaszt is kiosztott, így csapata 2-1-re nyert a Maccabi Tel-Aviv otthonában.

Viszont ebben a körben már visszavágókat is rendeznek, így Dominikékra még egy lépés vár: ma este fogadják a Maccabit. A helyzetük elég jó, akár egy szűkös vereség is belefér - de nyilván nem erre játszanak.

