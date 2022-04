A szavakon túl - ilyen volt az utolsó Red Bull Pilvaker

Lassan egy hónapja már, hogy a 2022-es Red Bull Pilvake r kétszer is megtöltötte a Papp László Budapest Sportarénát , illetve ebben a formában végleg elbúcsúzott a közönségtől. A szívünk azóta is fáj és valószínűleg egy darabig még fájni is fog, azonban még utoljára készítettünk egy videót, amiben bepillantást nyerhettek a kulisszák mögé, illetve a szereplők legszemélyesebb gondolatait is meghallgathatjátok.