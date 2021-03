Itt a Pilvaker-minisorozat, A szavakon túl első része

Idén a Rádió 1-re költözik a Pilvaker, Balázsék március 15-én befogadják az előadókat, lesz zene, vers, talán még tánc is, de azt úgysem látja senki a rádióban. A zenés-prózás műsor kifejezetten azoknak készül, akiknek már elvonási tüneteik vannak a 2019-es Aréna show óta, a csapat azonban nemrég azt is bejelentette, hogy valami mással is készülnek, hogy még könnyebb legyen átvészelni ezt az évet is élő műsor nélkül.