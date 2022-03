A világ tíz legjobbja között Lengyel Kristóf ötlete

Március 27-én, vasárnap zajlott a döntő, ahol első körben mind a 40 versenyző bemutatta a projektjét. Kristóf harmincharmadikként állt színpadra, és elmondása szerint nagyon jól sikerült a pitch, mindent sikerült úgy előadnia, ahogy a felkészülés során tanulta. Többen egyébként odamentek hozzá utána, hogy mennyire jó volt, és milyen természetesen mozgott a színpadon, amit amúgy mi is tapasztaltunk már a felkészülése során. Szerencsére ez a zsűrinek is ‘szemet szúrt’, ugyanis Kristófot beválogatták a világ tíz legjobb projektje közé.

