Aaron Baker: motorról kerekesszékbe

A kaliforniai Valenciában született Aaron Baker korábban profi motorversenyző volt, ám egy végzetes baleset 1999. május 26-án romba döntötte karrierjét és úgy tűnt, hogy az életét is. Nyaktól lefele teljesen lebénult. Az orvosai egy az egymillióhoz esélyt adtak annak, hogy valaha képes lesz önállóan étkezni. “Életed végéig mások segítségére fogsz szorulni” - ez a mondat volt az, ami totálisan sokkolta Aaront.

Aaron nem szűnő kitartása és a támogató család végül odáig jutott, hogy a korábbi motoros nem csak enni tud önállóan, de sok minden másra is képes. Például képes önállóan megtenni néhány lépést! Azonban az állapota még koránt sem tökéletes, így napról napra újra kell tanulnia ezeket a mozdulatokat.

Amikor 2014-ben megalakult a Wings for Life, Aaron élete ismét gyökeresen megváltozott. Hirtelen elkezdtek iránta érdeklődni az emberek. A gerincvelő-sérültek felkeresése megkezdődött, illetve az egyéb kutatások is elindultak. Aaronban felcsillant a remény, hogy lehet mégis van gyógymód a gerincvelő sérülésre?

