Erik Fedko szereti nemcsak önmaga, hanem az MTB slopestyle határait is feszegetni. Éppen ezt tette legutóbbi Above The Trees, azaz a Fák Felett projektjében, melyben a német bringás a hazájában lévő Sauerlandnél egy az erdő lombkoronája fölé, 24 méter magasan felállított emelvényről trükkök sorozatát bemutatva ugratott le. Az elképesztő mutatványra a Sauerland erdejénél található Green Hill Bikeparkban került sor, ahol Fedko igen komoly ügyességről, pontosságról és nem kevés bátorságról tett tanúbizonyságot, amikor leugratott a valaha épített egyik legmagasabb pályáról.