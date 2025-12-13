Adrian Mattern különleges küldetésnek él: célja, hogy felfedezze a térképek üres foltjait, és kajakosként olyan folyókat keressen, amelyeken korábban még senki sem evezett végig, ez pedig újra és újra a határai feszegetésére készteti.

Imádom, amikor valami elsőre lehetetlennek tűnik. Pontosan ezekben a pillanatokban lépek ki a komfortzónámból, és találok új utakat. Adrian Mattern

Ez a szemlélet már számtalan, a legtöbb ember számára megközelíthetetlen helyre elvezette: egy vad, járatlan patagóniai folyótól egészen egy tiroli gleccser mélyén rejtőző jégbarlangig. Adrien most a Hintertux-gleccser Nature Ice Palace nevű jégkatedrálisában merült alá az ismeretlen világába, oda, ahol a csend és a fagyott víz formálta alakzatok egyszerre lenyűgözőek és félelmetesek.

Adrian Mattern kajakos sportoló az örök jég birodalmában © Roman Ricken / Red Bull Content Pool Adrian arcán az adrenalin és az ámulat keveréke © Roman Ricken / Red Bull Content Pool Adrian Mattern felfedezi a labirintusszerű jégbarlangrendszert © Roman Ricken / Red Bull Content Pool A Jégpalotában vezetett túrákat is tartanak © Roman Ricken / Red Bull Content Pool Sötét, csendes, hideg: ilyen egy különleges kaland © Roman Ricken / Red Bull Content Pool A természetes Jégpalota barlangrendszerét 2007-ben véletlenül fedezték fel © Roman Ricken / Red Bull Content Pool Adrian Mattern a Hintertux-gleccser természetes jégpalotájában © Roman Ricken / Red Bull Content Pool Adrian megtapasztalja a gleccser érintetlen szépségét © Roman Ricken / Red Bull Content Pool Új kalandok felé: Adrian februárban Patagóniába utazik © Roman Ricken / Red Bull Content Pool

Egy nap az örök jégen: a természetes jégpalota

A Hintertux-gleccser mélyén megbúvó természetes jégpalota olyan, mintha egy másik világ kapuja nyílna meg az ember előtt. A barlangrendszerre 2007-ben bukkantak rá véletlenül, azóta pedig lenyűgöző természeti látványosságként fogadja a látogatókat. A csillogó jégkristályok, a fagyott vízesések és a gleccser szívében rejtőző földalatti tó mind olyan élményeket kínálnak, amelyek egyszerre varázslatosak és szürreálisak. Aki ide belép, szó szerint a jég birodalmába érkezik.

Adrian Mattern számára ez a különleges látogatás az örök jég birodalmában egyfajta visszatérés volt szenvedélyének kibontakozásához.

Különleges élmény egy gleccseren állni, és tudni, hogy ez a jég egyszer majd folyóvá válik. Olyan volt, mintha megérinthettem volna egy kaland eredetét. Adrian Mattern

A fagyott csarnokok bejárása és a csendes gleccsertavon való evezés olyan érzést adott neki, mintha egy másik világba lépett volna át: egy olyanba, ahol az ámulat, a koncentráció és a tiszta lenyűgözés egyszerre vannak jelen.

A túra során Mattern a labirintusszerű barlangrendszeren haladt végig, testközelből tapasztalva meg a gleccser érintetlen, szinte érinthetetlen szépségét. A legemlékezetesebb pillanat az volt, amikor kajakjával átsiklott a gleccsertó felszínén, mely élmény tökéletesen ötvözte a kalandvágyat és a természet közelségét.

A 30 éves sportoló az egész túrát az adrenalin és a csodálat különös elegyeként írta le. A folyosók szűkek, a fény misztikus, a tó mély és sötét. "Olyan érzés, mintha egy másik világban lebegnél” – foglalja össze Mattern.

Kalandok Patagóniában és Afganisztánban

A heidelbergi születésű Adrian számára 2026 is izgalmas, kihívásokkal teli évnek ígérkezik, hiszen februárban ismét Patagónia felé veszi az irányt, hogy újabb járatlan folyókat térképezzen fel, a nyár végén pedig egy nagyszabású kajakos expedíciót tervez Afganisztánba. Mindkét úti cél a maga nyers szépségével és kiszámíthatatlan természetével vonzza.

Olyan sok olyan hely van, amely még érintetlen - és pontosan ez az, ami hajt engem. Adrian Mattern

A természetes jégpalota a kalandvágyók kedvelt célpontja

A természetes jégpalota évente több ezer látogatót vonzó természeti csoda is. A vezetett túrák lenyűgöző betekintést nyújtanak az akár ezeréves gleccserjég világába. A hosszabb túrák különösen népszerűek: ezek során a látogatók egy földalatti gleccsertavon is csónakázhatnak, ami valódi varázslattal ajándékozza meg a résztvevőket.

A bátrabbak akár stand-up evezésre is vállalkozhatnak a jégen, vagy részt vehetnek egy tudományos vezetésen, amely a gleccser működését és dinamikáját mutatja be.

A kaland igazi lényege az ismeretlen felfedezésében rejlik – legyen szó egy gleccser mélyén rejtőző kristálypalotáról vagy egy patagóniai folyó vad sodrásáról. Adrian Mattern példája arra ösztönöz, hogy lépjünk ki a komfortzónánkból, és merjük felfedezni a világot.