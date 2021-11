Anna Gasser többször is bizonyította, hogy ő a női snowboard történetének legnagyobb úttörője. Anna büszkélkedhet a világ első Double Corkjának és Triple Underflipjének végrehajtásával, de büszke lehet a Phjongcshangban megszerzett első Big Air aranyérmére is. Anna igazán veretes önéletrajza már filmet követel egy ideje, ami most a The Spark Withinnel be is teljesült.