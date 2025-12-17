Arvid Lindblad útja a Red Bull Junior Team csapatától a Racing Bullsig

A Visa Cash App Racing Bulls újonca, Arvid Lindblad gyerekkora óta a motorsportnak él, és minden pillanatban csak arra gondolt, hogyan juthat el az F1 csúcsára. A brit–svéd tehetség háromévesen ült először autó volánja mögé, majd 2021-ben, mindössze 13 évesen bekerült a Red Bull Junior Team utánpótlásprogramjába.

Lindblad a korábbi Formula E-világbajnok, Oliver Rowland támogatásával a gokartpályán alapozta meg karrierjét, mielőtt 15 évesen továbblépett a Red Bull Junior Team csapatába, ahol villámgyorsan felhívta magára a figyelmet: ő lett minden idők legfiatalabb futamgyőztese a Formula 3-ban és a Formula 2-ben is.

Most, alig 18 évesen, újabb mérföldkőhöz érkezett: a 2026-os szezonban már Liam Lawson csapattársaként a Visa Cash App Racing Bulls színeiben a Forma–1-ben bizonyíthat. Lindblad története tökéletes példája annak, hogyan vezethet a korai szenvedély, a tehetség és a következetes munka egészen a királykategóriáig.

Lindblad rekordot döntött az F3-ban és az F2-ben is © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool Most már a 2026-os F1-es debütálásra koncentrál © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

01 A 20. pilóta, aki a Red Bull Junior csapatból az F1-be jutott

Arvid Lindblad pályafutása hatalmas mérföldkőhöz érkezett, hiszen mindössze egyetlen Formula 2-es szezon után 2026-ban már a királykategóriában versenyezhet. A brit–svéd tehetség Liam Lawsonnal alkotja majd a Visa Cash App Racing Bulls pilótapárosát.

Lindblad elképesztő gyorsasággal jutott el a csúcsra. Háromévesen ült először volán mögé, 13 évesen csatlakozott a Red Bull Junior Teamhez, majd a gokartozás után villámgyorsan lépdelt felfelé a junior formulás ranglétrán. Oliver Rowland mentoráltjaként nemcsak a tehetségét, hanem a mentális érettségét is bizonyította: 15 évesen már a formulaautók között versenyzett, és minden idők legfiatalabb futamgyőztese lett az FIA Formula 3-ban és az FIA Formula 2-ben is.

Lindblad a Campos Racingben pallérozódva jutott az F1-be © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool 2026 nagy kihívás lesz, és tudom, sokat kell tanulnom, de készen állok arra, hogy szorosan együttműködjek a csapattal, és felnőjek hozzá. Alig várom, hogy elkezdjük! Arvid Lindblad

A mostani előléptetéssel Lindblad a 20. olyan Red Bull Junior-versenyző lett, aki eljutott a Formula 1-ig – a brit -svéd ráadásul mindössze 18 évesen.

"Arvid fejlődése kivételes, és egyértelműen jelzi, hogy a sportág egyik legígéretesebb fiatal tehetségéről van szó. Lawsonnal együtt erős, energikus párost alkotnak, ami tökéletesen tükrözi a csapat ambícióit, miközben az F1 új korszakába lépünk” – mondta Alan Permane, a Visa Cash App Racing Bulls csapatfőnöke.

Lindblad számára a bejelentés egy gyermekkori álom beteljesülése.

"Ötéves korom óta az volt a célom, hogy egyszer Forma–1-es pilóta legyek, ezért óriási büszkeség nekem ez a lehetőség. Rendkívül hálás vagyok a Red Bull Junior Programnak és a csapatomnak a támogatásért és a hitért. Tudom, hogy 2026 nagy kihívás lesz, sokat kell tanulnom, de készen állok rá. Izgatottan várom a közös munkát – fantasztikus év elé nézünk” - mondta el Lindblad.

02 Arvid Lindblad rekordot döntögető versenyzői pályafutásának kezdete

A 2007-ben Londonban született versenyzőtehetség már egészen fiatalon beleszeretett a motorsportba. Háromévesen még a motokrosszal ismerkedett, ötévesen azonban már gokartba ült – innentől pedig villámgyorsan haladt felfele a ranglétrán. Tehetségére hamar felfigyelt a Red Bull Junior Team, amelyhez mindössze 13 évesen csatlakozott.

Arvid Lindblad-siker az F3-as Brit Nagydíjon © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

A gokartok után az együléses autók világa sem okozott számára nehézséget. Az F4-es kategóriához gyorsan alkalmazkodott, majd 2024 márciusában, Bahreinben beírta magát a rekordok könyvébe: 16 évesen ő lett az FIA Formula 3 történetének legfiatalabb sprintfutamgyőztese. Az év egyik csúcspontja a hazai versenye volt, ahol a legendás silverstone-i pályán a sprintet és a főfutamot is megnyerte.

Lindblad fejlődése azonban tovább szárnyalt, és 2024 szeptemberében már a Formula 2 mezőnyében találta magát, miután csatlakozott a Campos Racing csapathoz. Itt újabb mérföldkövek következtek: a dzsiddai sprintverseny megnyerésével az F2 történetének legfiatalabb futamgyőztese lett, Barcelonában pedig Théo Pourchaire után minden idők második legfiatalabb pole pozíciósa. Ezek után már nem volt kérdés, hogy a legnagyobb színpad, a Formula 1 kapuja is megnyílik előtte.

03 Hogyan egyensúlyoz Lindblad a versenyzés és a tinédzserélet között?

Bár Arvid Lindblad már egészen kisgyerekként a kormány mögött ült, az útja a Formula 1-ig korántsem volt mindig zökkenőmentes. Kezdetben édesanyja sem volt biztos abban, hogy a motorsport valódi, hosszú távon is életképes karrier lehet.

"Anyukám nagyon erős akadémiai háttérrel rendelkezik, ezért eleinte nehezen tudta elképzelni, hogy ebből tényleg meg lehet élni. Nem volt egyszerű meggyőzni, de idővel elfogadta, hogy elég jó vagyok, és valódi esélyem van messzire jutni. Onnantól családként húztunk egy irányba” – emlékszik vissza Lindblad.

Indiai édesanyja és svéd édesapja közösen segítettek neki megtalálni az egyensúlyt a tanulás és a versenyzés között. "Hétköznap keményen tanultam, megcsináltam a házi feladatokat és jó jegyeket szereztem, hétvégén pedig versenyezhettem. Sikerült megtalálnunk a működő kompromisszumot.”

Lindblad 2026-tól csak az F1-re koncentrál © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

Bár Lindblad ma már teljes teljes mértékben a versenyzésre koncentrál, még 2024-ben is fontosnak tartotta a tanulást. "Az érettségimre készülök. Őszintén szólva szeretem az iskolát” – mondta akkor. "Fontos, hogy legyen valami, ami időnként eltereli a figyelmemet a versenyzésről.”

Ez a fajta kikapcsolódás Lindblad számára kifejezetten hasznos. "Nem stresszes, és nem veszi el az energiát a vezetéstől. Amikor van egy kis szabadidőm, jó érzés mással foglalkozni, mert a versenyzés mentálisan rendkívül megterhelő tud lenni. Ezért döntöttem úgy, hogy matematikából és kémiából is leteszem az érettségit.”

04 A Red Bull Racing legendája, aki Arvid Lindbladot inspirálta

Arvid Lindblad gyerekkorában gyakran ment a tévében az F1, és sok fiatal versenyzőhöz hasonlóan ő is arról álmodott, hogy egyszer a világ legmagasabb szintjén versenyezhet. Az ő története azonban különleges fordulatot vett, amikor személyesen is találkozott a sportág egyik legendájával.

"David Coulthard mellett vezethettem a Red Bull Racing houstoni bemutatófutamán, ami óriási élmény volt” – meséli Lindblad. "Az RB8-as autót kaptam meg, amellyel a csapat 2012-ben világbajnok lett. Ez az az autó, amit gyerekként a tévében néztem, amikor beleszerettem az F1-be. Akkoriban elképzelni sem tudtam, hogy egyszer én ülök majd benne. Hogy mindezt a Red Bull csapatával, Houstonban tehettem meg, az egyszerűen fantasztikus volt. Nagy hatással volt rám.”

Az ambícióit tekintve Lindblad nem titkolja, hogy nagy álmokat dédelget. Szeretné elérni David Coulthard sikereit – sőt, még túl is szárnyalná őket.

"Világbajnok akarok lenni, ideális esetben többször is” – mondja őszintén. "Talán arrogánsnak hangzik, de ha egyszer véget ér a pályafutásom, nem biztos, hogy elégedett lennék úgy is vele, hogy nem lettem világbajnok. Az álmom az, hogy többszörös világbajnok legyek.”

Ez a gondolkodásmód jól mutatja, miért tekintenek sokan Lindbladra nem csupán ígéretes tehetségként, hanem a Formula 1 jövőjének egyik meghatározó alakjaként.

A David Coultharddal való közös vezetés meghatározó élmény volt Lindbladnek © Chris Tedesco/Red Bull Content Pool David Coulthard mellett vezethettem a Red Bull Racing houstoni bemutatófutamán, ami óriási élmény volt. Az RB8-as volánja mögé ülhettem be, ami a 2012-es világbajnokság győztes autója volt. Arvid Lindblad

05 Mentorok és riválisok, akik Lindbladot előrébb vitték

A juniorcsapatban Lindblad fejlődésére nagy hatással volt Guillaume "Rocky” Rocquelin, az Oracle Red Bull Racing versenyzői akadémiájának vezetője. Rocky nemcsak szakmailag terelgette, hanem fiatalabb korában még "házi feladatokat” is adott neki.

"Ő tényleg minden apró részletre odafigyel, amire egy autóversenyzőnek gondolnia kell” – mondja Lindblad. "Rocky elképesztő tudással és tapasztalattal rendelkezik. Óriási segítség számomra, hogy kérdezhetek tőle, és megpróbálhatok mindent elsajátítani, amit csak lehet, mert az ő tudása az egyik legértékesebb a motorsport világában.”

Hasonlóan fontos szerepet töltött be karrierjében Oliver Rowland versenyző és edző is. "Ollie nélkül ma biztosan nem tartanék itt” – hangsúlyozza Lindblad. "Hétéves korom óta dolgozunk együtt. Akkoriban ő is a saját útját járta az F1 felé, nagyjából úgy, ahogy én most.”

A kezdetek messze voltak a csillogástól: "2017-ben hárman jártuk az országot – Ollie, a szerelőm és én – egy furgonnal és egy kis sátorral. Innen indult minden. Megnyertük a brit bajnokságot, aztán továbbléptünk Európába. Onnantól kezdve szinte minden verseny után írtam neki, elmeséltem, mi történt. Mindig számíthattam rá.”

A Formula E világbajnok Oliver Rowland már régóta Lindblad mellett van © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

Lindblad elárulta, hogy fiatalabb korában több versenyzőben is komoly riválist látott. A brit-svéd az F3-as Freddie Slater mellett külön kiemeli Kimi Antonellit, a Mercedes pilótáját, akivel most ismét ellenfelek lesznek a Forma–1-ben.

"Kimi az a versenyző, akivel már 11 éves korunk óta harcolunk egymás ellen gokartban” – meséli Lindblad. "Nagyon tisztelem őt. Rendkívül tehetséges, és teljes mértékben megérdemli azokat a lehetőségeket, amelyeket kapott. Az évek során vívott csatáink közül több is a legélvezetesebb élményeim közé tartozik. Gyakran mondom, hogy ő volt az a srác, aki ellen mindig száz százalékot kellett nyújtanom ahhoz, hogy legyőzzem. Egyértelműen ő az a versenyző, aki a leginkább inspirált.”

06 Így készül Lindblad az F1-re

Természetesen az F1-es autó vezetéséhez nem elég a megfelelő hozzáállás. Ez az egyik leginkább fizikailag megterhelő sportág: a versenyzők hatalmas erőhatásokkal küzdenek az autóban, miközben a forróság és az intenzív terhelés miatt rengeteg folyadékot veszítenek. Lindblad azonban már most tudatosan készül minderre.

Lindblad keményen dolgozik, hogy felkészüljön az F1-ben való versenyzésre © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

"Sokat dolgozunk egy edzővel a kardió és erősítés kapcsán is. Mindkettő kulcsfontosságú, különösen a nyakam miatt, hiszen az F1-es autókban fellépő G-erők elképesztőek. A kardió is elengedhetetlen, mert egy verseny akár két órán át is tarthat, miközben a pilótafülkében extrém meleg uralkodik. Ehhez nagyon erősnek és kiváló fizikai állapotban kell lenni" – meséli Lindblad.

Arra a kérdésre, hogy melyik versenyző pályafutását tartja követendő példának az F1-ben, a brit-svéd egyértelmű választ ad:

"Lewis Hamilton. Tudom, hogy ez itt a Red Bullnál talán nem a legszívéjesebb válasz, de angolként és színes bőrű versenyzőként valahogy mindig közel állt hozzám. Rendkívül gyors volt, lenyűgöző, és ő volt az, akinek gyerekként drukkoltam, mikor elkezdtem nézni az F1-et. Nagyon inspirált, hogy én is Formula 1-es versenyző legyek.”