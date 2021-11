Az elmúlt négy év legfontosabb short track versenyét rendezik Debrecenben

Liu Shaolin Sándor ezüstérmes a váltóval a világkupán! Az 500 méter első helye után egy másodikat is …

A hajdúsági fővárosban várhatóan eldől az is, hány kvótát szereznek sportolóink a jövő éveleji ötkarikás játékokra. A legtöbb szem a női gyorskorcsolyázóinkra szegeződik, hisz bár náluk minden esély megvan arra, hogy megszerezzék a harmadik egyéni kvótát és a 3000-es váltóban is kvalifikálják magukat Pekingre, a debreceni szereplésük mégis kulcsfontosságú lesz.

„Legutóbb tavaly, az Európa-bajnokságon jártunk itt, de ez egy másik rendezvény, új mezőnnyel és új lehetőségekkel. Az azóta eltelt idő óta még felkészültebbnek és erősebbnek érzem magam, csakhogy a riválisok is erősebbek lettek. Bár az elmúlt négy évben számos fontos versenyünk volt, most mégis az eddigi legfontosabb előtt állunk, hiszen az olimpiai részvétel szempontjából számunkra sorsdöntő napok következnek” – nyilatkozta Jászapáti Petra, aki az egyik legutolsó edzést követően külön kiemelte a kiváló versenypályát, amelyet az egyes futamok szünetében, napi 12 alkalommal újítanak majd fel.

A férfiaknál már borítékolható az egyéni számokban és az 5000-es váltóban is megszerezhető összes olimpiai kvóta, így számukra más feladatot rejtenek a debreceni futamok.

