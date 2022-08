versenyen. Ez egy nemzetközileg is elismert esemény, melyen Luma számos inspirációt gyűjthetett a versenyzőktől, ami a későbbi életére is nagy hatással volt.

2017-ben Luma úgy döntött, hogy vesz egy repülőjegyet Philadelphiába (USA) és elindul a Silverback Open versenyen. Ez egy nemzetközileg is elismert esemény, melyen Luma számos inspirációt gyűjthetett a versenyzőktől, ami a későbbi életére is nagy hatással volt.

A 2019-es év hatalmas mérföldkő volt Luma számára, ugyanis ekkor sikerült megnyernie a Red Bull BC One E-Battle-t. Ezzel egyenes út vezetett a Red Bull BC One világdöntőjébe.

Luma E-Battle győzelme egyébként egy igencsak érdekes sztori. Mivel Kolumbiában nem volt kvalifikáció a BC One-ra, Luma Brazíliába utazott, hogy regisztrálja magát a versenyre, ott viszont zárt ajtóknak ütközött, mivel nem volt brazil lakos, ezért nem nevezhetett az országban a BC One-ra. Ekkor javasolta két brazil B-Boy, Pelezinho és Neguin az E-Battle változatot, ahova bárki benevezhette magát. Mivel az E-Battle-győztesnek kvalifikált helye volt a Red Bull BC One döntőjében, Luma úgy döntött, benevez, még annak ellenére is, hogy a verseny nagy részében utazott és versenyzett.

A Red Bull BC One világdöntőjét abban az évben, 2019-ben Indiában rendezték meg, ide sikerült Lumának kvalifikálnia magát. Az egész egy teljesen új élmény volt a táncos számára és sok személyes kihívást is jelentett.

