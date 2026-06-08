70 éves lett Besenyei Péter, a repülés magyar legendája

Besenyei tette mindezt egy héttel a születésnapja előtt, ugyanis a műrepülés magyar királya június 8-án töltötte be 70. életévét. Egészen elképesztő ez a szám annak tükrében, hogy bár a versenyzéstől 2015-ben visszavonult, még mindig csodálhatjuk szemkápráztató légi bemutatóit – májusban például a

jótékonysági futóverseny előtt a Hungaroring versenypályája fölött is megtáncoltatta repülőgépét.