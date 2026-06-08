70 éves lett Besenyei Péter, a repülés magyar legendája

Minden idők legeredményesebb magyar műrepülő-pilótája, a Red Bull Air Race „Keresztapja” és első győztese, Besenyei Péter június 8-án ünnepli 70. születésnapját.
2026. május 31-én a BudaPart – Kopaszi-gáton rendezték meg a Red Bull Four 2 Score országos döntőjét. Kora délután a ragyogó napsütésben egyszer csak feltűnt az égen minden idők legeredményesebb magyar műrepülő-pilótája, Besenyei Péter, aki a tőle megszokott, látványos show-val kápráztatta el az összegyűlt közönséget. Mindenki tátott szájjal nézte, az is, aki már sokadjára csodálhatta meg az egyébként mindig változatos mutatványt. Besenyein sem látszott, hogy már vagy ezredszer tartja meg bemutatóját, ismét széles mosollyal integetett a lenti közösségnek.
Besenyei tette mindezt egy héttel a születésnapja előtt, ugyanis a műrepülés magyar királya június 8-án töltötte be 70. életévét. Egészen elképesztő ez a szám annak tükrében, hogy bár a versenyzéstől 2015-ben visszavonult, még mindig csodálhatjuk szemkápráztató légi bemutatóit – májusban például a Wings for Life jótékonysági futóverseny előtt a Hungaroring versenypályája fölött is megtáncoltatta repülőgépét.
Egy élő legenda – talán ez a kifejezés tökéletesen leírja Besenyei pályafutását. És ez nemcsak egy általunk kitalált túlzott elismerés, ugyanis 2024-ben a Living Legends of Aviation Europe Award díjátadó gálán Besenyeit hivatalosan is beiktatták a repülés élő legendájaként a Hírességek Csarnokába.
Volt miért: a pilótaengedélyét már 19 évesen megszerezte, 1981-től pedig műrepülő-pilótaként versenyzett. Páratlan pályafutása során 10-szer lett magyar bajnok, de Európa- és világbajnoki címe mellett világkupa-győzelmet is ünnepelhetett.
2001-ben őt lett az első pilóta, aki fejjel lefelé repült át a Lánchíd alatt és a Duna felett, majd 2003-ban aranyérmes lett a Red Bull Air Race első szezonjában. Nem hiába szokás őt a hozzá hasonlóan szintén legendás versenysorozat „Keresztapjaként” emlegetni: ő vetette először papírra a későbbi légikapuk formáját, majd ő is tesztelte azokat elsőként, és fontos szerepet kapott a versenyformát kidolgozó csapatban is.
Besenyei végül 10 szezon és 66 verseny után vonult vissza a Red Bull Air Race-től: az első évben aratott összetett győzelme után sorozatban négyszer is a második helyen végzett.
Nem csoda, hogy 2017-ben neki ítélték a Nemzetközi Repülő Szövetség LéonBiancotto-díját, ami a műrepülés legmagasabb elismerése, és melyet előtte egyetlen magyar pilóta érdemelt ki Katona Sándor révén még 2006-ban.
Besenyei civilben a finom borok szakértője, horgászik és a zongorázik is, de a repüléstől sohasem szakadt el, folyamatosan tartja világszerte egyedülálló légibemutatóit, melyet kicsik és nagyok továbbra is tátott szájjal néznek, és várják, hogy a legendás pilóta mosolyogva integessen nekik a magasból.
Reméljük, még hosszú évekig csodálhatjuk a levegő legendáját:
Boldog születésnapot, Besenyei Péter!