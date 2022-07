Nico Porteous új videója maga a freeski művészete

New Zealand

Az új-zélandi Nico Porteous a világ egyik legtehetségesebb szabadsízője vagy síakrobatája, 20 évesen már olimpiai bajnoknak mondhatja magát. Most viszont nem egy versenyen elért sikerével vonta magára a figyelmet, hanem a Blank Canvas videóprojekttel, amelyben a freeskiban rejlő csodát mutatta be. A Blank Canvas több szempontból is úttörőnek számít: ez az első alkalom, hogy CGI animációt használnak a síelésben, és, hogy valaki szabadsíelt egy vidéki farm közepén, nevezetesen az új-zélandi Southlandben.