Amikor egy francia áll a legendás Streif rajtkapujában, bármi megtörténhet – olyan is, amit senki sem gondolt volna. 1995-ben a francia downhill ikon, Luc Alphand két győzelmet is aratott a világ legigényesebb sípályáján, nem mindennapi bravúrt elérve ezzel.

Egy másik franciának, Alexis Pinturault-nak is sikerült a lehetetlennek hitt mutatvány a kitzbüheli lejtőn, hiszen az elmúlt három downhillel kombinált szlalomversenyt megnyerte a híres osztrák hegyen.

Az idei, vagyis a 82. Hahnenkammon ismét két downhill-verseny lesz, akárcsak 27 évvel ezelőtt. A riderek ezúttal egy nemrég felújított kunyhóból vágnak neki az izgalmas lejtmenetnek, amelyet most ráadásul még egy emelettel meghosszabbítottak.

