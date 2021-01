Breaktánc: Ha jól marketingeljük, beröffen az egész

„Én a kilencvenes évek elején kezdtem el breakelni, megláttuk a diszkókban, és teljesen beszippantott. Csináltam közel negyven versenyt. Ezt szeretném visszahozni, ugyanis ennyi év múltán is nagyon pozitív visszajelzéseket kapok. Az egyik srác például azt mondta, ha anno nem vesszük be, akkor ki tudja merre siklik ki az élete, miközben ma háromgyerekes családapa és vállalkozó. Másik tanítványom elmondása szerint a breaktől olyan hitet és elszántságot kapott, hogy azóta fociedző lett. Volt, aki vidéken lakott elképesztő nyomorban – azóta vállalkozó, házat épített magának, gyereke van. Szóval gyakorlatilag bárki, aki breakelni kezdett, nem züllött el, hanem valamilyen utat talált magának. Ezért hatalmas, országos kampányt szeretnénk csinálni. Készülünk arra, hogy több mint húsz egyesület kerüljön be a szövetségbe. Nemcsak nagyvárosokról beszélünk: Miskolc, Rudabánya, Eger és például Gyöngyös is. Indul az oktatás, szeretnénk a hip-hop tánciskolákba bevinni a breaket hitelesen. Használják, de nem mindenhol jól. Az a terv, hogy az idei évre összesen négy-ötszáz új tanoncunk legyen. Ma nagyjából százötven táncosunk van, velük összejöhetne hatszáz, abból lehet akkora robbanás, hogy kijöjjön belőle az a néhány ember, aki akár helyezést, dobogót tud elhozni az olimpiáról. Ettől berobbanhat az egész kultúra.”