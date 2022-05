Budapesten koncertezik a Kodaline!

2022-ben ismét Európában turnézik a Kodaline ! Nem csoda, hiszen legutóbbi studióalbumuk, a ‘One Day At A Time’ óriási népszerűségnek örvend, jelenleg több, mint 300 millió an streamelték a lemezt, YouTube-on pedig már több, mint 150 millió megtekintésnél jár. A zenekar év végén, októberben és novemberben látogat ismét Európába.

2022-ben ismét Európában turnézik a Kodaline ! Nem csoda, hiszen legutóbbi studióalbumuk, a ‘One Day At A Time’ óriási népszerűségnek örvend, jelenleg több, mint 300 millió an streamelték a lemezt, YouTube-on pedig már több, mint 150 millió megtekintésnél jár. A zenekar év végén, októberben és novemberben látogat ismét Európába.

“Nagyon izgatottak vagyunk, hogy ismét turnéra indulunk és most valami olyannal készülünk, amire korábban még nem volt példa. Nagyon büszkék vagyunk a show-ra, ez valami olyan lesz, amit nagyon régóta szerettünk volna összehozni. Reméljük, hogy a közönség is ugyanannyira fogja élvezni majd, mint mi” - nyilatkozta a zenekar.

“Nagyon izgatottak vagyunk, hogy ismét turnéra indulunk és most valami olyannal készülünk, amire korábban még nem volt példa. Nagyon büszkék vagyunk a show-ra, ez valami olyan lesz, amit nagyon régóta szerettünk volna összehozni. Reméljük, hogy a közönség is ugyanannyira fogja élvezni majd, mint mi” - nyilatkozta a zenekar.

“Nagyon izgatottak vagyunk, hogy ismét turnéra indulunk és most valami olyannal készülünk, amire korábban még nem volt példa. Nagyon büszkék vagyunk a show-ra, ez valami olyan lesz, amit nagyon régóta szerettünk volna összehozni. Reméljük, hogy a közönség is ugyanannyira fogja élvezni majd, mint mi” - nyilatkozta a zenekar.