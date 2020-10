Moore szemléletváltása meg is hozta a várva várt eredményt, hiszen elnyerte a National Geographic “Adventure of the Year” és a Glamour magazin “Woman of the Year” díját is. Boldog, hogy önbizalom-növeléssel kapcsolatos tanácsokat adhat a jövő generációjának, a fiatal innovátoroknak és vállalkozóknak, valamint reméli, hogy a Red Bull Basement segítségével a jövőbeni változások és könnyedebben előrébb mozdíthatók lesznek majd.