A Chasing Winter felkészít a versenysnowboardra

Mark McMorris napjaink egyik legsikeresebb snowboardosa. A kanadai hódeszkás nevéhez fűződik többek között a világon elsőként végrehajtott backside triple cork 1440, de említésre méltó a legnépszerűbb havas versenyeken, az X Games sorozatokban eddig megszerzett 20 érme is. A díjak és rekordok hosszú listája ellenére Mark még mindig sikerre éhes, és 2022-ben is megmutatná, nem véletlenül van ott a helye a világelitben.

A snowboard versenyszezon decembertől márciusig tart. Ezekben a hónapokban a hivatásos riderek bejárják a világot, hogy megmérkőzzenek egymással dobogós helyekért, érmekért, és négyévente kapnak egy esélyt, hogy a világ nagyszínpadán is képviseljék hazájukat.

A svájci Saas-Fee-ben található, The Stomping Grounds nevű parkban számos olyan lehetőség kínálkozik, amely elősegíti önmagad fejlesztését, a kreativitásod növelését és a következetességet. Minden év októberében a világ legjobb snowboardosai Beckinsale tökéletesre csiszolt parkjába utaznak, hogy a közelgő versenyszezon előtt magasabb szintre emeljék tudásukat.

A tökéletesen megépített felvonókkal, fantasztikus pályákkal és nagyszerű létesítményekkel a The Stomping Grounds kiérdemelte magának a legjobb snowboard park hírnevet.

A kanadai Reginából származó snowboardikon a sportág egyik legsikeresebb és legkiválóbb versenyzője. A népszerű X Games versenyeken 20 érmert nyert, négy amerikai bajnoki címet is bezsebelt, valamint a világon elsőként végrehajtotta a backside triple cork 1440-et. Markot sokan a sportág egyik innovátorának tartják.

