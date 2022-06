Parádés trükkök és óriási show – nagyot szólt a Crankworx Innsbruck 2022

Crankworx World Tour The only European stop on the tour, Crankworx …

Deuter Downhill by RAIFEISSEN

Három év után először ismét teljes létszámmal rajtolt el az egyik legnívósabb kerékpáros verseny, a Crankworx Innsbruck. A bringázás ünnepeként is számon tartott esemény a szokásokhoz mérten a naplementés versennyel kezdődött, ahol a résztvevők a legkülönlegesebb trükk-összeállításaikat mutatták meg. Az eredményhirdetésre már rögtön ezután sor került – a kanadai Jackson Goldstone-t és az új-zélandi Robin Goomes-t díjazták. A versenyzők és a közönség által generált fantasztikus atmoszféra megadta a hangulatot a hétvégi eseményekhez, így mindenki izgatottan várta a folytatást.

Három év után először ismét teljes létszámmal rajtolt el az egyik legnívósabb kerékpáros verseny, a Crankworx Innsbruck. A bringázás ünnepeként is számon tartott esemény a szokásokhoz mérten a naplementés versennyel kezdődött, ahol a résztvevők a legkülönlegesebb trükk-összeállításaikat mutatták meg. Az eredményhirdetésre már rögtön ezután sor került – a kanadai Jackson Goldstone-t és az új-zélandi Robin Goomes-t díjazták. A versenyzők és a közönség által generált fantasztikus atmoszféra megadta a hangulatot a hétvégi eseményekhez, így mindenki izgatottan várta a folytatást.

Három év után először ismét teljes létszámmal rajtolt el az egyik legnívósabb kerékpáros verseny, a Crankworx Innsbruck. A bringázás ünnepeként is számon tartott esemény a szokásokhoz mérten a naplementés versennyel kezdődött, ahol a résztvevők a legkülönlegesebb trükk-összeállításaikat mutatták meg. Az eredményhirdetésre már rögtön ezután sor került – a kanadai Jackson Goldstone-t és az új-zélandi Robin Goomes-t díjazták. A versenyzők és a közönség által generált fantasztikus atmoszféra megadta a hangulatot a hétvégi eseményekhez, így mindenki izgatottan várta a folytatást.

Der Whip-Off-Contest in Innsbruck hat noch nie enttäuscht - und 2022 war keine Ausnahme. Hier die Highlights.

Deuter Downhill by RAIFEISSEN –

Emil Johansson tökéletes slopestyle-t tolt le, ami természetesen idén is győzelmet ért, ezzel harmadszor is megnyerte zsinórban a Crankworx Innsbruck Slopestyle-t, és összességében ez volt a svéd kiválóság hetedik sikere. Az igazi specialistának számító Johansson első nekifutásra 98 pontot kapott, ami a valaha volt legmagasabb Crankworx-versenyen elért pontszám. A svéd bringás menete tele volt technikai trükkökkel, amiket precízen tálalt a közönségnek.

Emil Johansson tökéletes slopestyle-t tolt le, ami természetesen idén is győzelmet ért, ezzel harmadszor is megnyerte zsinórban a Crankworx Innsbruck Slopestyle-t, és összességében ez volt a svéd kiválóság hetedik sikere. Az igazi specialistának számító Johansson első nekifutásra 98 pontot kapott, ami a valaha volt legmagasabb Crankworx-versenyen elért pontszám. A svéd bringás menete tele volt technikai trükkökkel, amiket precízen tálalt a közönségnek.

Emil Johansson tökéletes slopestyle-t tolt le, ami természetesen idén is győzelmet ért, ezzel harmadszor is megnyerte zsinórban a Crankworx Innsbruck Slopestyle-t, és összességében ez volt a svéd kiválóság hetedik sikere. Az igazi specialistának számító Johansson első nekifutásra 98 pontot kapott, ami a valaha volt legmagasabb Crankworx-versenyen elért pontszám. A svéd bringás menete tele volt technikai trükkökkel, amiket precízen tálalt a közönségnek.

Emil Johansson egy újabb Crankworx aranyérmet tehet be a gyűjteményébe

A második helyet Erik Fedko szerezte meg. A német bringás 95.25 pontot ért el az első nekifutásra. A harmadik helyen a francia Timothé Bringer végzett, aki két jó produkciót is össze tudott hozni, a másodikon 93.75 pontot gyűjtve elég is volt számára a harmadik hely megszerzéséhez.

A második helyet Erik Fedko szerezte meg. A német bringás 95.25 pontot ért el az első nekifutásra. A harmadik helyen a francia Timothé Bringer végzett, aki két jó produkciót is össze tudott hozni, a másodikon 93.75 pontot gyűjtve elég is volt számára a harmadik hely megszerzéséhez.

A második helyet Erik Fedko szerezte meg. A német bringás 95.25 pontot ért el az első nekifutásra. A harmadik helyen a francia Timothé Bringer végzett, aki két jó produkciót is össze tudott hozni, a másodikon 93.75 pontot gyűjtve elég is volt számára a harmadik hely megszerzéséhez.