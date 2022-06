Crosskovácsi Marathon: folytatódott a legendás verseny

Az esemény népszerűsége nem apad: bár a csütörtöki felhőszakadás több nevezőt is eltántorított, így is 550-en indultak az XCL Marathonon, míg a terepfutáson is részt vettek 220-an – elképesztő számok. Akik végül nem indultak, azok is bánhatták, hogy nem voltak ott Nagykovácsiban, az esőt ugyanis elnyelte az erdő, tökéletes állapotú volt a pálya.