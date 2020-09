Crosskovácsi Marathon 2020: minden idők legnépesebb versenye

Az idei Crosskovácsi Marathon már csak azért is különleges volt, mert az egészségügyi helyzet miatt szeptemberre kellett halasztani. Viszont cserébe az időjárás kegyes volt: míg korábban óriási kánikula vagy éppen sárdagasztás is előfordult, idén tökéletes volt az idő a versenyzéshez.

Az idei Crosskovácsi Marathon már csak azért is különleges volt, mert az egészségügyi helyzet miatt szeptemberre kellett halasztani. Viszont cserébe az időjárás kegyes volt: míg korábban óriási kánikula vagy éppen sárdagasztás is előfordult, idén tökéletes volt az idő a versenyzéshez.

Az idei Crosskovácsi Marathon már csak azért is különleges volt, mert az egészségügyi helyzet miatt szeptemberre kellett halasztani. Viszont cserébe az időjárás kegyes volt: míg korábban óriási kánikula vagy éppen sárdagasztás is előfordult, idén tökéletes volt az idő a versenyzéshez.

Downhill pálya is tarkította a legendás Mountain Bike maratonversenyt.

Downhill pálya is tarkította a legendás Mountain Bike maratonversenyt.