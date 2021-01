Cyclocrossban és MTB-ben is hódít a magyar bringás tehetség

-nak. - Utána az alapozásom is jól sikerült, indultam országúti versenyeken, felkészültem a hegyikerékpáros szezonra. Szeptemberben megnyertem a felnőttek között az országos bajnokságot, ami egyben válogató volt az olimpiára.”

Ezek után következtek azok az MTB-világkupák, amikre sokan felkapták a fejüket: Blanka úgy szállított ötödik és hatodik helyet, hogy technikai problémája akadt, elesett, és még a bowdenje is elszakadt. Október elején pedig ebben a szakágban is ezüstérmet szerzett az U23-as között a világbajnokságon.

„Kicsit furcsa volt az egész, a közönség, a szurkolók hiánya miatt nem éreztem annyira, hogy vébén vagyok, de így is nagyon boldog voltam.”

Október végén a cyclocross-szezon is beindult, az eredmények pedig továbbra sem maradtak el:

„Korábban mindig az ezüstérem jutott nekem, most viszont végre felállhattam a dobogó tetejére. Fantasztikus érzés volt.”

Az újév első versenyén is aranyérem került a nyakába Belgiumban, majd a hulsti világkupán nyert U23-ban, az elitben pedig ötödik lett!

