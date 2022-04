Cypher Town: Bboy Junior is a zsűriben!

Idén viszont még ezt is sikerül fokozni, nem is kicsit!

Red Bull BC One All Star

Hiszen például Bboy Juniort talán még azoknak sem kell bemutatni, akik nem annyira jártasak a breaking világában: a Red Bull BC One All Star tagja 1994-ben kezdett el breakelni, mára pedig a sportág egyik legismertebb személyisége!

De társai, az olasz Bboy Pesto (aki a legjobb művésznév versenyt nálunk toronymagasan megnyerte), illetve a görög Bboy Onel is igen veretes név: előbbi a Red Bull BC One Cypher Italy 2019 óta veretlen bajnoka, míg utóbbi 2019-ben a Red Bull BC One World Final versenyen a top 8-ig menetelt.

