Dakar 2021: Peterhansel az élről várja a hajrát, szoros harc a motorosoknál

A pihenőnapot követően az a Ha'il–Szakaka közti 737 km-es maratoni szakasz következett, ami nemcsak a kilométerek miatt volt bődületesen hosszú, hanem azért is, mert itt nincs szervizcsapat, nincs végtelen tartalék-alkatrész, és ha valami tönkrement a 463 kilométeres pályán, csak magadra számíthatsz. Ez a szakasz hozta meg azonban a Dakar idei első hazai győzelmét, amelyet a szaúd-arábiai Jazid al-Radzsi szerzett meg, de egészen minimális különbséggel maradt csak le a második helyen célba érő Stéphane Peterhansel . A Mr. Dakarnak is becézett francia akár meg is szerezhette volna első szakaszsikerét, de 40 kilométerrel a cél előtt sziklának ütközött, aminek következtében eltört a felnije, a kerékcsere pedig sok időt vett igénybe. A harmadik helyen Carlos Sainz futott be a maratoni távon.