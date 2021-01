Dakar 2021: Peterhansel, Price és Szotnyikov vezetnek féltávnál

Nasszer al-Attijah a negyedik szakaszban is ott folytatta, ahol abbahagyta a harmadik után, azaz a Vadi ad-Davaszir–Rijád közti 856 kilométeres távon is győzelmet szerzett. Az extra gyorsnak tartott pályán kockáztatni kellett a nagyágyúknak, így Stéphane Peterhansel és Carlos Sainz is nagyobb fokozatra volt kénytelen kapcsolni. A katari mögött végül mindössze 11 másodperces hátránnyal ért célba Stéphane Peterhansel , így a francia valamivel több mint négy perc előnnyel, de továbbra is maradt az élen. A szakasz harmadik helyén Henk Lategan zárt.