Nasszer al-Attijah és Sam Sunderland sikere a 2022-es Dakaron

Megszerezte első hazai Dakar győzelmét Nasszer al-Attijah . A Toyota katari versenyzője magabiztosan vezetve húzta be pályafutása negyedik elsőségét a világ legkeményebb terepén. Al-Attijah technikája bejött, hiszen mindvégig a végső győzelemre koncentrált, és nem igazán foglalkozott azzal, hogy hány szakaszt tud megnyerni. Végül két szakaszsikerrel és majd 28 perc előnnyel 2011, 2015 és 2019 után negyedszer is győzelmet ünnepelhetett, amivel utolérte Ari Vatanent , a Dakar második legtöbb sikerét számláló autósát. (A rekorder Stephane Peterhansel nyolc győzelemmel)

